Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Inteligenţa artificială, în dezbatere strategică la Iaşi

Inteligenţa artificială, în dezbatere strategică la Iaşi

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 29 Ianuarie 2026

În Aula Filialei Iași a Academiei Române are loc astăzi, 29 ianuarie 2026, prima ședință a Grupului de lucru „Inteligența Artificială (IA) în folosul urbei și locuitorilor Iașiului”, având ca temă „Integrarea inteligenței artificiale în economia, administrația publică și sistemul de învățământ ieșean”, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acadiasi.org. Grupul de lucru funcționează ca organism independent, sub egida Filialei Iași a Academiei Române și în afiliere cu Primăria Municipiului Iași. Activitatea acestuia se des­fă­șoară în regim pro bono și are un rol consultativ, fundamentat știin­țific, teh­nic și e­du­ca­țional. Grupul poate for­mula pro­pu­neri către Primăria Municipiului Iași, poate furniza orientări și clarificări strategice la solicitarea ad­mi­nis­trației locale și poate iniția elaborarea și publicarea de ma­teriale menite să explice și să fundamenteze aspecte relevante pentru definirea și implementarea strategiilor de utilizare a in­te­ligenței artificiale la nivel urban, conform aceleiaşi surse. 

