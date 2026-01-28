La Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi va putea fi vizitată, până la 28 februarie 2026, expoziția temporară „Continuitate și creativitate în vreme de
Inteligenţa artificială, în dezbatere strategică la Iaşi
În Aula Filialei Iași a Academiei Române are loc astăzi, 29 ianuarie 2026, prima ședință a Grupului de lucru „Inteligența Artificială (IA) în folosul urbei și locuitorilor Iașiului”, având ca temă „Integrarea inteligenței artificiale în economia, administrația publică și sistemul de învățământ ieșean”, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acadiasi.org. Grupul de lucru funcționează ca organism independent, sub egida Filialei Iași a Academiei Române și în afiliere cu Primăria Municipiului Iași. Activitatea acestuia se desfășoară în regim pro bono și are un rol consultativ, fundamentat științific, tehnic și educațional. Grupul poate formula propuneri către Primăria Municipiului Iași, poate furniza orientări și clarificări strategice la solicitarea administrației locale și poate iniția elaborarea și publicarea de materiale menite să explice și să fundamenteze aspecte relevante pentru definirea și implementarea strategiilor de utilizare a inteligenței artificiale la nivel urban, conform aceleiaşi surse.