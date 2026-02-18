Istoria leului în expoziție la Muzeul BNR

Muzeul Băncii Naţionale a României (BNR) organizează, în perioada 10 februarie - 6 mai 2026, expoziţia temporară „Banii ne vorbesc - o istorie a leului de la metal la polimer”, realizată în colaborare cu RA Monetăria Statului şi RA Imprimeria BNR. „Prin intermediul a peste 500 de exponate sunt evidenţiate cele mai importante momente din istoria monedei naţionale. Vizitatorii sunt invitaţi să parcurgă etapele istorice premergătoare înfiinţării sistemului monetar naţional de la primele monede emise în statele medievale româneşti, începând cu secolul al XIV‑lea, să ia contact cu strămoşul direct al leului - talerul‑leu olandez - şi să înţeleagă eforturile depuse de Alexandru Ioan Cuza de a institui o monedă proprie a Principatelor Unite”, menţionează banca centrală într‑un comunicat.

Expoziţia - care poate fi vizitată în tururi ghidate, prin programare pe site‑ul muzeu.bnr.ro. - cuprinde și piese valoroase din colecţia muzeului care dau o perspectivă asupra etapelor de fabricare a monedei naţionale, de la prima emisiune din anul 1867 şi până în prezent: monede, bancnote, coli de tipar, clişee, machete şi matriţe monetare, coli cu separaţii de culoare şi coli ale bancnotelor imprimate etc.