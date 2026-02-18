Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Istoria leului în expoziție la Muzeul BNR

Istoria leului în expoziție la Muzeul BNR

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 18 Feb 2026

Muzeul Băncii Naţionale a României (BNR) organizează, în perioada 10 februarie - 6 mai 2026, expoziţia temporară „Banii ne vorbesc - o istorie a leului de la metal la polimer”, realizată în colaborare cu RA Monetăria Statului şi RA Imprimeria BNR. „Prin intermediul a peste 500 de exponate sunt evidenţiate cele mai importante momente din istoria monedei naţionale. Vizitatorii sunt invitaţi să parcurgă etapele istorice premergătoare înfiinţării sistemului monetar naţional de la primele monede emise în statele medievale româneşti, începând cu secolul al XIV‑lea, să ia contact cu strămoşul direct al leului - talerul‑leu olandez - şi să înţeleagă eforturile depuse de Alexandru Ioan Cuza de a institui o monedă proprie a Principatelor Unite”, menţionează banca centrală într‑un comunicat.

Expoziţia - care poate fi vizitată în tururi ghidate, prin programare pe site‑ul muzeu.bnr.ro. - cuprinde și piese valoroase din colecţia muzeului care dau o perspectivă asupra etapelor de fabricare a monedei naţionale, de la prima emisiune din anul 1867 şi până în prezent: monede, bancnote, coli de tipar, clişee, machete şi matriţe monetare, coli cu separaţii de culoare şi coli ale bancnotelor imprimate etc.

 

 

