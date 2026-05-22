Patru tronuri domnești și regale într-o expoziţie

La Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț a fost deschisă, recent, expoziția temporară „Tronuri domnești și regale”, care aduce în prim-plan patru tronuri din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. Vizitatorii pot descoperi istoria impresionantului tron folosit de Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Țării Românești după încheierea domniilor fanariote, în perioada 1822-1828, precum și tronul lui Gheorghe Bibescu, al doilea domnitor regulamentar al Țării Româ­nești, care a condus între anii 1842 și 1848. Acesta din urmă a fost realizat, cel mai probabil, într-un atelier austriac. Secțiunea dedicată tronurilor regale include şi spectaculosul tron al reginei Elisabeta, realizat de Casa Krieger din Paris, în anul 1884, reprezentând un „revival” al artei medievale românești, dar și impresionantul tron din lemn masiv al regilor României, provenit din Palatul Adunării Deputaților. Cu un spătar înalt de doi metri, acesta a fost realizat la începutul secolului al XX-lea și era considerat, în epocă, „o minune a artei decorative”, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Complexului Muzeal Național Neamț. Expoziția poate fi vizitată până la data de 30 august 2026.