Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Recital de poezie dedicat Sfintei Maria Brâncoveanu

Recital de poezie dedicat Sfintei Maria Brâncoveanu

Un articol de: Daniela Șontică - 24 Martie 2026

În prelungirea Zilei Mondiale a Poeziei, la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală s-a desfășurat duminică, 22 martie, evenimentul „Poezie și rugăciune. Recital de poezie religioasă”, organizat în cola­borare cu Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR). Evenimentul a fost dedicat persona­lității Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. 

După Sfânta Liturghie, auditoriul s-a putut bucura de poemele creștine alese din opera poeților Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ioan Alexandru, Daniel Turcea şi Traian Dorz, recitate de Marius Bodochi. Soprana Arlinda Morava a interpretat câteva dintre cele mai iubite imnuri bisericești. 

Înainte de recitalul propriu-zis, gazda întâlnirii, părintele paroh Emil Nedelea Cărămizaru, a subliniat că evenimentul este dedicat Doamnei Maria Brâncoveanu, „mamă a unsprezece copii, care este o eroină și, de acum încolo, o sfântă”. 

Invitații de onoare au fost prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul MNLR, acad. Mircia Dumitrescu, Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, și poetul Valeriu Argăseală, fiecare referindu-se, pe scurt, la legăturile dintre cultura română și spiritualitatea creștină. 

Prof. univ. dr. Ioan Cristescu a subliniat: „Poezia și rugăciunea sunt una și aceeași, știut fiind că marii noștri scriitori au fost profund legați de credință, s-au rugat, fiecare în felul lui, pentru că simțeau nevoia să comunice cu Domnul și de aceea mă bucur că părintele Emil Cărămizaru, care este și poet, a îmbrățișat ideea acestei manifestări. Întotdeauna cultura românească a fost o cultură religioasă și a făcut legătura între oameni și Dumnezeu”. Cristescu a creionat în câteva cuvinte rolul uriaș al Mariei Brâncoveanu, „care a știut ca prin credință să ducă mai departe moștenirea spirituală și culturală lăsată de soțul ei, Domnitorul și Sfântul Constantin Brâncoveanu. Noi datorăm acestei familii o perioadă de lumină în care identitatea noastră culturală s-a consolidat în toate provinciile românești”. 

Cunoscutul artist plastic Mircia Dumitrescu a arătat legătura sa de suflet cu emblematica Biserică „Sfântul Gheorghe”-Nou, povestind și despre gravurile în care i-a reprezentat pe Sfinții Martiri Brâncoveni. 

În cuvântul său, Dan Constantin a arătat: „Faptul că în această biserică este mormântul Martirilor Brâncoveni este un simbol al întregii noastre națiuni care se construiește aici și se răspândește în toate comunitățile românești. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România are o colaborare strânsă cu Biserica Ortodoxă Română, iar faptul că am avut onoarea să decernăm Centrului de Presă BASILICA un premiu în cadrul Galei Premiilor de excelență în jurnalism arată că presa din România își împlinește misiunea ei de a fi alături de națiune și de viața spirituală înaltă”.

Desfășurat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, evenimentul a adus în fața publicului un ceas plin de frumusețea poeziei și muzicii religioase, precum și fragmente din biografia luminoasă a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, toate acestea chiar în biserica în care faptele Sfinților Brâncoveni copleșesc pe oricine. 

