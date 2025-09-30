Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură România, invitată de onoare la Festivalul de Carte de la Budapesta

România, invitată de onoare la Festivalul de Carte de la Budapesta

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 30 Septembrie 2025

În perioada 2-5 octombrie, se va desfășura Festivalul Internațional de Carte de la Budapesta, unde România va fi țară invitată de onoare. Ministerul Culturii, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Budapesta şi cu sprijinul Ambasadei României în Ungaria, a pregătit circa 30 de evenimente - lansări de carte, dezbateri, lecturi publice, expoziţii, sesiuni de autografe, momente muzicale -, cu participarea unor nume de referinţă ale literaturii române şi maghiare. Printre scriitorii și publiciștii români se vor număra: Gabriela Adameşteanu, Ioana Pârvulescu, Radu Vancu, Filip Florian, Ioan T. Morar, Augustin Cupşa, Andrei Dósa, Alex Donovici, Alexandru Vakulovski, Bogdan Creţu, Doina Gecse Borgovan, istoricul Stejărel Olaru, sociologul Zoltan Rostas.

Tot cu acest prilej, la sediile Ambasadei României în Ungaria şi Institutului Cultural Român de la Budapesta vor fi vernisate două expoziții: „Portrete de scriitori” - fotografii de Ciprian Măceşaru, și expoziţia Mircia Dumitrescu - lucrări de desen, gravură şi pictură.

Festivalul Internaţional de Carte de la Budapesta este una dintre cele mai bine cotate manifestări de profil din Europa Centrală, atrăgând anual peste 70.000 de vizitatori.

Citeşte mai multe despre:   festival  -   Ministerul Culturii  -   Institutul Cultural Roman
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Arta între tradiție și modernitate Cultură
    Arta între tradiție și modernitate

    Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a pregătit pentru sezonul expozițional 2025-2026 două expoziții ample care aduc în prim-plan școala de pictură de la Baia Mare și frumusețea covoarelor

    30 Sep, 2025
  • Cioplitorul Nicolae M. Nica Cultură
    Cioplitorul Nicolae M. Nica

    Centrul Județean de Cultură și Artă Olt (CJCAO), în parteneriat cu Muzeul Județean Olt, invită publicul miercuri, 1 octombrie, la vernisajul expoziției de fotografie și sculptură „Miracolul de la Chilia.

    30 Sep, 2025
  • Omagiu conservatorilor și restauratorilor Cultură
    Omagiu conservatorilor și restauratorilor

    Muzeul Național al Țăranului Român vernisează joi, 2 octombrie, expoziția „Cinci ani de amintiri ACRRO”, o retrospectivă a prezentărilor de postere de restaurare organizate de Asociația Conservatorilor și

    30 Sep, 2025
  • Atelier la Muzeul Hărților Cultură
    Atelier la Muzeul Hărților

    Muzeul Hărților invită copiii cu vârste între 7 și 14 ani, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:00, la un atelier care îmbină vizita în muzeu cu abilitățile practice și creativitatea. Cei mici vor

    30 Sep, 2025
TOP 6 Cultură