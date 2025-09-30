România, invitată de onoare la Festivalul de Carte de la Budapesta

În perioada 2-5 octombrie, se va desfășura Festivalul Internațional de Carte de la Budapesta, unde România va fi țară invitată de onoare. Ministerul Culturii, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Budapesta şi cu sprijinul Ambasadei României în Ungaria, a pregătit circa 30 de evenimente - lansări de carte, dezbateri, lecturi publice, expoziţii, sesiuni de autografe, momente muzicale -, cu participarea unor nume de referinţă ale literaturii române şi maghiare. Printre scriitorii și publiciștii români se vor număra: Gabriela Adameşteanu, Ioana Pârvulescu, Radu Vancu, Filip Florian, Ioan T. Morar, Augustin Cupşa, Andrei Dósa, Alex Donovici, Alexandru Vakulovski, Bogdan Creţu, Doina Gecse Borgovan, istoricul Stejărel Olaru, sociologul Zoltan Rostas.

Tot cu acest prilej, la sediile Ambasadei României în Ungaria şi Institutului Cultural Român de la Budapesta vor fi vernisate două expoziții: „Portrete de scriitori” - fotografii de Ciprian Măceşaru, și expoziţia Mircia Dumitrescu - lucrări de desen, gravură şi pictură.

Festivalul Internaţional de Carte de la Budapesta este una dintre cele mai bine cotate manifestări de profil din Europa Centrală, atrăgând anual peste 70.000 de vizitatori.