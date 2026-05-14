Târg al meșterilor populari la Iași

Pe esplanada Palatului Culturii din Iași se deschide mâine, 15 mai, Târgul Meșterilor Populari, manifestare organizată anual de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi.

Târgul va fi deschis până pe 17 mai și reunește 60 de meşteri populari din diferite zone etnografice ale României și din Republica Moldova. Vizitatorii vor putea achiziționa obiecte tradiționale și vor avea ocazia să asiste la demonstrații și activități interactive de tip atelier (de olărit, prelucrarea lemnului, industrie casnică, port popular, încondeierea ouălor, pielărit, blănărit, confecţionarea măştilor populare, realizarea de icoane, podoabe sau împletituri din sfoară).