Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Târg al meșterilor populari la Iași

Târg al meșterilor populari la Iași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 14 Mai 2026

Pe esplanada Palatului Culturii din Iași se deschide mâine, 15 mai, Târgul Meșterilor Populari, manifestare organizată anual de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi.

Târgul va fi deschis până pe 17 mai și reunește 60 de meşteri populari din diferite zone etnografice ale României și din Republica Moldova. Vizitatorii vor putea achiziționa obiecte tradiționale și vor avea ocazia să asiste la demonstrații și activități interactive de tip atelier (de olărit, prelucrarea lemnului, industrie casnică, port popular, încondeierea ouălor, pielărit, blănărit, confecţionarea măştilor populare, realizarea de icoane, podoabe sau împletituri din sfoară).

 

Citeşte mai multe despre:   Palatul Culturii
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură