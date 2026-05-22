Târgul de Carte Gaudeamus la Buzău

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 25 Mai 2026

În Piața Daciei din municipiul Buzău se va desfășura, în perioada 27-31 mai 2026, cea de-a cincea ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România. Evenimentul este dedicat editurilor, autorilor şi cititorilor și va include lansări de carte, proiecte educative şi activităţi interactive pentru toate vârstele. Târgul va fi deschis oficial în 27 mai, la Centrul Cultural şi Educaţional „Alexandru Marghiloman” Buzău, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, ai Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai altor instituţii culturale. Printre momentele incluse în program se numără lansarea proiectului „Scriitorii buzoieni” de Titi Damian, dedicat patrimoniului literar local, precum şi a cărţii „Ghid complet de supravieţuire în Munţii Carpaţi”, de Ionuţ Păun, eveniment care va include demonstraţii practice şi promovarea manualelor de istorie şi geografie ale judeţului Buzău. 

