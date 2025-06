Transilvania, între pitoresc și regalitate

Data: 17 Iunie 2025

Cu prilejul Zilei Oficiale a Regelui Marii Britanii, la București a fost vernisată, în 14 iunie, la sediul Arcub din Hanul Gabroveni, expoziția „Cărările Regale ale Transilvaniei” și a fost lansat albumul cu același titlu, o lucrare dedicată legăturii profunde a Regelui Charles al III-lea cu România. Proiectul a fost realizat de echipa Romania Student Tour, în semn de apreciere față de implicarea monarhului britanic în promovarea patrimoniului natural și cultural românesc.

Majestatea Sa Charles al III-lea este recunoscut nu doar ca un prieten al României, ci și ca un apărător devotat al patrimoniului natural și construit pe care țara noastră îl are. Expoziția și volumul „Cărările Regale ale Transilvaniei” reprezintă un gest de prețuire și recunoștință față de o relație rar întâlnită în diplomația contemporană. Expo­ziția de fotografie realizată în cadrul proiectului Romania Student Tour ilustrează satele transilvănene în toată splendoarea lor.

Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la vernisajul expozi­ției a fost protosinghelul Augustin Coman, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului relații externe al Administrației Patriarhale, care a punctat faptul că „prezența Bisericii Ortodoxe la eveniment arată prețuirea pe care noi o avem față de Majestatea Sa Regele Charles, pentru că el este un prieten al Ortodoxiei, un prieten al Ortodoxiei românești și, de ce nu, am putea spune că este un ambasador al Ortodoxiei. Expoziția fotografică îmi reamintește o dată în plus că frumosul este întotdeauna o descoperire, o revelare a lui Dumnezeu și el poate îmbrăca diferite forme, iar această expoziție fotografică care surprinde imagini din Transilvania arată caracterul sacramental pe care îl are creația ca mediu de purificare pentru noi, dar și de întâlnire cu Dumnezeu. Majestatea Sa a vizitat Transilvania și iubește foarte mult peisajele, care sunt surprinse în această expoziție fotografică”.

Câteva dintre fotografiile prezente în expoziție sunt realizate de Gabriel Motica. Acesta a fotografiat satul Breb din zona Maramureș, despre care s-a spus în ultimii zeci de ani că este paradisul maramu­reșean. Peisajele impresionează prin plaiurile verzi și căpițele aurii. Tradițiile încă sunt vii acolo, iar în fotografiile expuse puteți vedea obiceiul colindatului şi meșteșugurile tradiționale care sunt duse mai departe de localnici. Expoziția face parte din programul Romania Student Tour, care constituie un concept original privind redescoperirea și promovarea patrimoniului cultural și natural al României. (A. D.)