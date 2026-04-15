Un film despre transhumanță

Un articol de: Daniela Șontică - 21 Aprilie 2026

Dragoș Lumpan, fotograf și regizor, a realizat un nou proiect, filmul „Ultima transhumanță”, prin care documentează vizual fenomenul transhumanței în România, Turcia, Grecia, Albania, Italia și Țara Galilor. Filmul poate fi vizionat din 23 aprilie 2026 în mai multe cinematografe din țară. 

Documentarul impresionează prin cercetarea care stă la baza proiectului artistic. Lumpan a străbătut sute de kilometric, însoțind păstorii și animalele lor pentru a încerca să înțeleagă resorturile unui obicei vechi de mii de ani, care, în prezent, dispare treptat-treptat, chiar sub ochii noștri. „Eu nu pot să mă opun dispariţiei transhumanţei, dar pot să încerc să o observ, atât cât a mai rămas. (...) Nu știam mare lucru despre oi, total întâmplător citisem într-un număr din National Geographic că au o memorie foarte bună a fețelor”, a spus Dragoș Luimpoan, recent, într-un interviu la Radio România Cultural.   

Programul primelor proiecţii este următorul: București - Cinema Union, 23 aprilie, ora 20:00; Cinema Apollo111, 24 aprilie, ora 20:00; Cinema MȚR: 12 mai, ora 20:00;  Cluj-Napoca - Cinema Arta, 29 aprilie, ora 18:00; Timișoara - Cinema Studio, 7 mai, ora 20:00; Arad - Cinema Arta, 8 mai, ora 19:00. 

