Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Un nou ghid al străzilor bucureștene

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 24 Martie 2026

Cartea „Peregrin prin Bucu­rești. Dicționarul străzilor bucu­reș­tene”, publicată la Editura Vremea de Sorin Bordușanu, va fi lansată joi, 26 martie, ora 17:00, la sediul Grupului de Dialog Social (Calea Victoriei 120). Lucrarea reprezintă un dicționar al tuturor străzilor Capitalei, autorul fiind un pasionat al istoriei și arhitecturii Bucureștiu­lui și a dedicat culegerii informații­lor și structurării lor în acest volum circa 14 ani de muncă în etape. „Aveți în față un adevărat nomenclator al străzilor din Bucu­rești, nomenclator actualizat la zi. Este mai mult decât un simplu ghid al străzilor din Capitală”, susține Sorin Bordușanu în comunicatul evenimentului. Alături de autor vor vorbi Vlad Alexandrescu, Sergiu Iosipescu și Silvia Colfescu. 

Citeşte mai multe despre:   lansare de carte
