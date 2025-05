Admiterea la liceu s-ar putea modifica de anul viitor

Data: 23 Mai 2025

Evaluarea Naţională susţinută doar la două materii este „restrictivă”, iar un examen care decide viitorul unui copil la sfârşitul gimnaziului, în condiţiile în care învăţământul românesc obligatoriu este de 10 clase, a fost caracterizat ca fiind „nenatural” de către ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David. Acesta a subliniat că ar fi necesară modificarea admiterii la liceu şi a transmis că, dacă ideea va fi agreată în mod unanim de către experţi, profesori, părinţi şi elevi, s-ar putea aplica încă de anul viitor.

Evaluarea Naţională ar putea suferi modificări după modelul din Italia sau Franţa, unde, spune ministrul Daniel David, „acel examen naţional nu contează în aceeaşi logică pe care o folosim noi. Poți să ai un test standardizat, cu subteste, care acoperă discipline diferite. Nu înseamnă că vei avea testul și disciplina, pentru că în momentul acela am complica lucrurile. Dacă nu o să fim mai creativi noi, o să facem probabil cum fac francezii, de exemplu, care au Matematică, Limbă franceză, Istorie, Geografie și Științe. Eu sunt un om care ar prefera portofoliul educaţional care funcţionează şi în Finlanda şi în alte ţări. Cu ajutorul portofoliului educaţional ne uităm şi în clasa a VI-a şi în a VII-a şi în a V-a şi este mai relevant. Doar că este o discrepanţă foarte mare între şcoli, o discrepanţă foarte mare în modul în care profesorii dau note. Acesta este motivul pentru care suntem forţaţi oarecum să dăm acest test atât de important care după aceea grevează viaţa copilului în funcţie de rezultat”.

Mai mult, modul în care este susţinut în prezent examenul este „limitat şi restrictiv”, a mai declarat ministrul educaţiei, într-o conferinţă de presă, iar experţii internaţionali au recomandat de două ori până acum României să elimine Evaluarea Naţională. Lipsa relevanţei este susţinută de mulţi profesori. De exemplu, directoarea Colegiului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti, Andreia Bodea, a precizat la televiziunea Euronews că elevii care obţin nota 9.90 la Matematică „nu sunt de acea notă”, deoarece „ei au exersat un anumit tip de probleme şi pe acelea le stăpânesc foarte bine”.

Modificările s-ar putea pune în aplicare încă de anul viitor, mai ales că metodologia pentru 2026 „nu este bătută în cuie”, însă ministrul recomandă un proiect-pilot pentru a testa eficienţa propunerii: „Dacă ne punem de acord, sistemul educaţional, părinţi, sindicate, putem să începem mai devreme acest lucru. (...) Poate facem nişte simulări. Eu nu ţin să îl implementez de anul viitor, dar la un moment dat va trebui să schimbăm Evaluarea Naţională la modul în care o avem acum”.

În schimb, demnitarul a precizat că nu are în vedere schimbări la examenul de bacalaureat, însă acestea vor trebui făcute „la un moment dat”, ca să se pună în armonie cu planurile-cadru. „Cred că în această fază, aşa cum apare în lege, examenul de bacalaureat este ok şi cum se derulează în acest moment este ok. După ce vom face reforma planurilor-cadru, vedem atunci ce se va întâmpla şi ce va dori şi sistemul. Până la urmă, nu trebuie să vină un ministru care trebuie să schimbe mereu examenele şi metodologia”, a subliniat David. Proiectele iniţiate pentru sistemul de învăţământ sunt gândite pentru întreg sistemul şi „pot fi aplicate atât de mine, cât şi de un alt viitor ministru bun”. (O.N.)