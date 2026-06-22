După ce au susținut luni proba la Limba şi literatura română și miercuri cea la Matematică, iar azi - cei din partea minorităților naționale - proba la Limba şi literatura maternă, cei circa 148.000 de
Admiterea la Universitatea „A.I. Cuza”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a anunţat oferta de 13.661 de locuri pentru admiterea din iulie 2026, dintre care 8.322 la studii de licenţă (cu 4.342 de locuri fără taxă), 5.093 la masterat şi 246 la studii de doctorat. Candidaţii au la dispoziţie 219 programe de studii, dintre care 90 la nivel de licenţă şi 129 la nivel de masterat. Printre noutăți se numără masteratul „Metode şi tehnici de abordare interdisciplinară a adicţiilor”, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae”, potrivit UAIC. (C.Z.)