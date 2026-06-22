După ce au susținut luni proba la Limba şi literatura română și miercuri cea la Matematică, iar azi - cei din partea minorităților naționale - proba la Limba şi literatura maternă, cei circa 148.000 de
Ateliere educative despre albine
Viaţa albinelor, principalii polenizatori ai plantelor, este subiectul a două serii de ateliere educative organizate, în perioada 7-10 iulie 2026, pentru elevii orădeni de către Muzeul Ţării Crişurilor. Potrivit muzeografului Adrian Gagiu, şef interimar al Serviciului Ştiinţele Naturii din cadrul muzeului, atelierele „Insectele şi polenizarea” se adresează elevilor din clasele primare şi gimnaziale. (C.Z.)