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Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Ateliere educative despre albine

Ateliere educative despre albine

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 26 Iunie 2026

Viaţa albinelor, principalii polenizatori ai plantelor, este subiectul a două serii de ateliere educative organizate, în perioada 7-10 iulie 2026, pentru elevii orădeni de către Muzeul Ţării Crişurilor. Potrivit muzeografului Adrian Gagiu, şef interimar al Serviciului Ştiinţele Naturii din cadrul muzeului, atelierele „Insectele şi polenizarea” se adresează elevilor din clasele primare şi gimnaziale. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Țării Crișurilor
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