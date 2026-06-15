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Bacalaureat 2030: patru probe scrise și două limbi străine

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Data: 19 Iunie 2026

Ministerul Educației a stabilit structura examenului de bacalaureat care va fi susținut, peste 4 ani, de elevii care intră la toamnă în clasa a IX-a. Comparativ cu examenul actual, din 2030 evaluarea competențelor lingvistice se va face la două limbi străine în loc de una, proba obligatorie a profilului și proba la alegere devin ambele probe diferențiate obligatorii adaptate specializării, se adaugă o nouă probă scrisă la o disciplină complementară profilului, iar o parte din evaluări vor fi susținute pe parcursul anului școlar.

O noutate este extinderea evaluării competen­țelor lingvistice, astfel că, din 2030, elevii vor fi eva­luați la două limbi moderne. În prezent, ei au o probă de competențe la o singură limbă străină. Proba de competențe digitale rămâne în structura examenului, la fel ca probele de competențe de comunicare în limba română și, unde este cazul, în limba maternă. Competențele la limbile străine și cele digitale vor fi organizate în timpul anului școlar, nu și evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, care se va programa în sesiunea de după încheierea cursurilor, alături de examenele scrise, potrivit ministrului interimar al educaţiei, Mihai Dimian, care a detaliat, într-o postare pe Facebook, prevederile ordinului care stabilește lista probelor și a disciplinelor examenului de bacalaureat începând din 2030.

În forma actuală a bacalaureatului, elevii susțin trei probe scrise: Limba și literatura română, o probă obligatorie a profilului (Matematică pentru profilurile reale și Istorie pentru profilurile umaniste) și o probă la alegere. În noua formulă, proba obligatorie unică de profil și proba la alegere sunt înlocuite cu două probe diferențiate obligatorii în funcție de specializare. De exemplu, absolvenții de Matematică-Informatică vor susține obligatoriu Matematica, iar pentru a doua probă vor opta între Informatică, Fizică, Chimie și Biologie. La Științe Sociale, prima probă va fi Istoria, iar a doua va fi aleasă dintre Geografie, discipline socio-umane sau Religie. O schimbare semnificativă apare la Filologie, unde una dintre probele obligatorii va fi o limbă străină, în locul Istoriei, așa cum este în prezent.

În plus apare o nouă probă scrisă, proba F, care nu există în actuala structură. Aceasta se va susține în timpul anului școlar și va evalua competențele de bază dintr-un domeniu complementar celui studiat de elev. Astfel, absolvenții de la profilurile reale vor susține această probă la o disciplină umanistă - Istoria, Geografia, disciplinele socio-umane sau Religia -, iar cei de la profilurile umaniste vor opta între Matematică, Fizică, Chimie și Biologie. La filiera tehnologică sau la cea vocațională, proba F se va da la una dintre disciplinele de la real/uman, complementar cu cele de la probele obligatorii ale specializării. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Bacalaureat  -   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
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