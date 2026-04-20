Criterii de înscriere la creşă şi grădiniţă

Data: 24 Aprilie 2026

Calendarul de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026–2027 a fost stabilit, după cum informează Ministerul Educației și Cercetării.

În perioada 18–22 mai 2026 se va desfășura etapa reînscrierilor, în care părinții copiilor care sunt acum la grădiniță/creșă își exprimă opțiunea privind frecventarea grădiniței/creșei și în anul școlar următor. Cererile de înscriere pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță se depun în perioada 25–29 mai 2026, pe locurile rămase libere după etapa reînscrierilor.

Potrivit metodologiei, în grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar în grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

Înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci, acolo unde numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, departajarea se face pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie. Totuși, precizează ministerul într-o comunicare pe rețelele sociale, „înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădinițe a copiilor de 4 și 5 ani”.

În cererile-tip de înscriere, părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor, și le vor depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. (O.N.)