Feedback de final de an școlar: elevii noștri își doresc să studieze și mai mult la ora de religie!

Ora de religie rămâne între cele mai iubite ore din programul școlar, după feedbackul pe care îl primim constant, verbalizat sau subînțeles, din gesturi, priviri, atitudini. Iată câteva dintre părerile elevilor din ciclul primar și gimnazial la care predau, atât cu privire la ceea ce au studiat și la cum au studiat în anul școlar trecut, la disciplina Religie - Cultul ortodox, cât și la așteptările pe care le au referitor la ce va urma în noul an școlar. Sunt cuvinte pe care le aștept cu emoție, în fiecare an, și de care încerc să țin seama pe mai departe.

Am învățat anul acesta să mă comport mai frumos cu Dumnezeu și cu sfinții, prin închinare zilnică. La anul aș dori să învăț mai multe rugăciuni la ora de religie și să cunosc toate numele sfinților. (Andrei, clasa a IV-a)

În acest an am învățat că trebuie să ierți de 70 de ori câte 7 și despre minunile lui Dumnezeu, cum ar fi Minunea din Cana Galileei și Minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor. Aș vrea să studiez anul viitor mai multe minuni pe care le-a făcut Domnul Dumnezeu și să știu mai multe versete din Biblie. (Elevă, clasa a VI-a)

În acest an școlar am învățat ce înseamnă cu adevărat păcatul. Am mai parcurs viața Domnului Iisus, înainte și după împlinirea vârstei de 30 de ani. Mi-aș dori ca la anul să aprofundăm toate acestea, mi se pare că a fost prea puțin un an. Și aș vrea să cunosc mai multe rugăciuni și sărbători religioase. (Elev, clasa a VI-a)

„Am învățat că trebuie să fim buni”

Anul acesta, la ora de religie, am învățat cum să devin mai credincioasă, mai bună cu cei din jurul meu, cum să mă apropii mai mult de Domnul nostru Iisus Hristos. Cel mai mult mi-a plăcut lecția în care s-a vorbit despre fiecare parte din rugăciunea „Tatăl nostru”. Cererea mea preferată este „Precum în cer, așa și pe pământ”, fiindcă înseamnă că toți îngerii din cer ascultă de Domnul nostru, și așa aș vrea să fie și în privința oamenilor. Anul viitor, în clasa a VII-a, mi-aș dori să învăț mai mult și despre alte religii, dar și cum să devin mai apropiată de a mea. (Elevă, clasa a VI-a)

Am învățat că trebuie să fim buni cu cei din jurul nostru, să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine și să avem credință în Dumnezeu. Am învățat că alături de Dumnezeu totul este posibil în această lume. Mi-a plăcut mult să studiez despre Învierea Domnului, care este cea mai mare dintre toate minunile, și mi-a mai plăcut că Domnul Iisus Hristos a ajutat pe toată lumea, de la mic la mare, nu pe preferințe. Așa că ar trebui să-L avem ca exemplu. Simt că sunt multe alte lucruri despre Dumnezeu pe care le mai avem de învățat. Aș vrea să le învăț pe toate. (Eduard, clasa a VI-a)

Anul acesta mi-a plăcut că ne-am spus rugăciunea împreună, că am discutat despre sfaturi, că am ascultat muzică religioasă și că am văzut-o pe doamna de religie în fiecare marți. Mă aștept ca la anul să avem mai multe ore de religie și ca ora de religie să aibă mai multe minute, încât doamna să poată face mai multe activități cu noi. (Lucas, clasa a II-a)

„Mi-au plăcut povestirile religioase”

Mie mi-a plăcut în acest an că am învățat nu doar să primesc sfaturi, ci și să dau sfaturi. Mi-a plăcut și că am învățat nu doar să fiu credincioasă, ci să am răbdare și să aflu mai multe din trecut. Aș dori să ne povestiți mai mult și vă mulțumim pentru tot! (Elevă, clasa a II-a)

Mi-au plăcut povestirile religioase, explicațiile detaliate și armonia desfășurării orelor de religie. Aș dori să studiem în continuare lecții despre bunătate, credință, solidaritate și alte virtuți. Mi-ar plăcea să insistăm pe Noul Testament. (Elevă, clasa a V-a)

Orele de religie m-au învățat să-i respect pe ceilalți și să am o credință puternică în Dumnezeu. Mi-a plăcut și să aflu despre actele de bunătate și minunile Mântuitorului Hristos. Îmi doresc, la anul, ca împreună cu ceilalți colegi să înțelegem mai mult despre puterea credinței și a faptelor bune. (Elevă, clasa a V-a)

Mi-a plăcut să particip la orele de religie. La anul chiar aș vrea să repetăm lecțiile, că nu m-am plictisit. (Mathias, clasa I)

În acest an mi-au plăcut povestirile, lecțiile, proiectele, machetele, lucrul cu manualul, joculețele de pe tabla SMART și, în general, toate activitățile. Am înțeles că iubirea lui Dumnezeu este cea mai puternică. Mi-aș dori mai multe proiecte și mai multe exerciții interactive, inclusiv rebusuri. (Mădălina, clasa a VI-a)

La ora de religie mi-a plăcut că am făcut exerciții, am desenat, am ascultat povestiri religioase, am compus poezii, dar și că ne-au încurajat mascotele manualului. Aș vrea să învățăm și mai multe, și tot așa, să și desenăm, să și exersăm. (Elev, clasa a IV-a)

Mi-au plăcut mai ales lecțiile despre Noe, despre respectul dintre Noemi și Ruth, despre profetul Iona, care i-a ajutat pe niniviteni. Aș dori să învăț și mai multe aspecte din Vechiul Testament, despre Moise și despre crearea lumii. (Antonia, clasa a V-a)

Mie mi-au plăcut mult concursurile de la ora de religie și lecțiile despre sărbători. Aș vrea la anul să vorbim mai mult despre răbdare și despre viața oamenilor credincioși, deoarece vreau să aflu cât mai multe despre ei și să le urmez exemplul. M-aș bucura să putem ciocni ouă de Paște în clasă și să fim toți fericiți! (Alexandru, clasa a V-a)

„Am învățat să mulțumesc altora”

Mi-a plăcut că doamna ne-a învățat să fim buni și iubitori, că ne-a povestit multe lucruri și că a avut răbdare cu noi. Mi-aș dori să învăț și mai multe lucruri la anul, pentru că îmi place religia. (Elev, clasa a IV-a)

În acest an am învățat să mulțumesc altora, să fiu recunoscător. Mi-a plăcut să vorbim despre iubire, fericire, prietenie, înțelepciune, bucurie, iertare. Mi-au plăcut ghicitorile, muzica religioasă și rugăciunile. Aștept să învățăm și mai multe lucruri și să cântăm. (Elev, clasa a II-a)

Mie mi-au plăcut exercițiile și jocurile religioase. Și mi-a plăcut ce doamnă profesoară avem. La anul aștept să avem aceeași doamnă și să continuăm. (Elev, clasa a III-a)

Anul acesta, la ora de religie, mi-a plăcut că am și confecționat obiecte, că am urmărit filmulețe, că am vorbit despre sărbători. Lecțiile mele preferate au fost: „Darul, dovadă a iubirii” și cea despre ajutorul oferit celorlalți. Mi-aș dori la anul să aflăm lucruri noi despre îngeri și sfinți, dar și despre alte religii. (Olivia, clasa a II-a)

Mi-a plăcut la ora de religie, pentru că m-am simțit minunat. M-au impresionat lecțiile despre iertarea celor care ne fac rău, despre ajutorul dat celor bolnavi, despre tradiții populare de Crăciun și de Paști; la fel și cântarea „Pentru Tine, Doamne”. Mi-aș dori mai multe ore de religie pe săptămână și să avem o Biblie pentru copii în clasă. (Elevă, clasa a II-a)

„Să aveți și dumneavoastră o vacanță frumoasă, doamnă!” - mi-au urat elevii la final, așa încât anul școlar să se încheie cu un zâmbet. Și cu promisiunea unei revederi binecuvântate, la toamnă! Slavă lui Dumnezeu pentru acești elevi minunați și pentru revărsarea harului în inimile lor!