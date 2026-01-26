Tinerii cu vârsta între 15 şi 29 de ani care nu urmează un program educaţional sau de formare şi nici nu sunt încadraţi profesional reprezintă o categorie socio-economică al cărei procent în România este cu
Finanţare pentru idei inovative
Fundația Comunitară Vâlcea a lansat a cincea ediţie a programului Fondul Științescu Vâlcea (Științescu 5.0), un program de finanțare gândit să sprijine iniţiativele educaţionale ale profesorilor şi copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani. Proiectele educaționale finanţate vor fi din domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică), la această ediţie fiind acceptaţi aplicanţi din județele Vâlcea, Gorj și Argeș. Valoarea totală a fondului pentru ediția Ştiinţescu 5.0 este de minimum 200.000 de lei, urmând să fie ajustată în funcție de rezultatele campaniei de strângere de fonduri aflate în desfășurare, după cum precizează reprezentanţii Fundaţiei Comunitare Vâlcea. (O.N.)