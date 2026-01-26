Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Educaţie și Cultură Educaţie Finanţare pentru idei inovative

Finanţare pentru idei inovative

Educaţie
Data: 30 Ianuarie 2026

Fundația Comunitară Vâlcea a lansat a cincea ediţie a programului Fondul Științescu Vâlcea (Știin­țescu 5.0), un program de finanțare gândit să sprijine iniţiativele educaţionale ale profesorilor şi copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani. Proiectele educaționale finanţate vor fi din domeniile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică), la această ediţie fiind acceptaţi aplicanţi din ju­dețele Vâlcea, Gorj și Argeș. Valoarea totală a fondului pentru ediția Ştiinţescu 5.0 este de minimum 200.000 de lei, urmând să fie ajustată în funcție de rezultatele campaniei de strângere de fonduri aflate în desfășurare, după cum precizează reprezentanţii Fundaţiei Comunitare Vâlcea. (O.N.)

