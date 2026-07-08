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O festivitate mai mult decât emoționantă

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Un articol de: Tudor Călin Zarojanu - 08 Iulie 2026

În superba Aula Magna a Universității Politehnica București a avut loc, luni, 6 iulie, ceremonia de absolvire a generației 2026 a Facultății de Automatică şi Calculatoare. Cele 1.200 de locuri s-au dovedit a fi insuficiente, destule persoane ocupând locuri pe scări, și asta pentru că absolvenților li s-au adăugat familiile și prietenii, lucru salutat de toți cei care au vorbit de pe scenă.

Într-o organizare impecabilă, într-o atmosferă de adevărată sărbătoare și beneficiind, desigur, de o tehnică audio-video de înaltă calitate - doar era Politehnica! -, cele două ore au trecut parcă prea repede.

Decanul Mihnea Moisescu a invitat publicul să cânte „Gaudeamus igitur”, un moment mai mult decât emoționant, apoi a cerut trei rânduri de aplauze: pentru familii, pentru profesori și pentru absolvenți, după care a glumit: „M-au informat în căști cei de la Fizica Pământului că n-au înregistrat nimic pe seismografe... Haideți, un rând de aplauze mai tari! Pentru voi!”

Profesorul a amintit că „suntem sub imperiul a două litere, A și I”, lansând provocarea: „AI scrie cod, foarte bine, dar aveți curaj să-l rulați într-o centrală nucleară? Aici intervine rolul vostru!” AI n-o să vă ia joburile, dar nici nu va pleca, trebuie să vă obișnuiți să trăiți cu ea, a fost mesajul decanului, care apoi i-a întrebat: „Știți de ce nu v-am lăsat cu AI la teme și la examene?”, și a coborât cu microfonul în sală. Primii doi absolvenți au răspuns cuminte și previzibil, al treilea a zis mucalit: „Nu știam că nu e voie!”

„Tehnologia cu care veți lucra peste zece ani încă nu s-a inventat!”, a mai spus decanul, amintind și „cele două întrebări clasice ale inginerului: De ce nu merge? și De ce merge?”...

A urmat discursul înregistrat al rectorului Politehnicii, Mihnea Costoiu, care n-a putut fi prezent fizic, dar a avut un cuvânt lung și impresionant.

Pentru că actuala generație de automaticieni poartă numele academicianului Constantin Budeanu, rectorul a pomenit una dintre descoperirile acestuia, puterea deformantă, identificând-o azi în AI. „Misiunea voastră este filtrarea” rezultatelor oferite de AI, a spus el.

Un moment special a fost când s-a adresat ab­sol­venților cu formula „Dragi colegi”, afirmând: „sunteți o forță extraordinară!” El a mai subliniat că „mâna care te ridică atunci când cazi e mult mai importantă decât mâna care o strânge pe a ta când ai un succes”.

În continuare, Mihnea Costoiu s-a lansat într-un adevărat rechizitoriu, declarând că „Școala este umilită de către cei care n-au prea dat pe la școală și care o detestă! Prietenul meu, părintele Necula, spune că este interzis prin Legea lui Hristos ca analfabeții să dea lecții de alfabetizare”. Einstein, a amintit el, spunea că „două lucruri sunt infinite, universul și prostia, și de univers nu sunt sigur”.

Să avem grijă la aparențe, a mai spus rectorul Politehnicii bucureștene, căci sarea arată ca zahărul. Iar dacă baza pomului sunt rădăcinile, rădăcina omului e caracterul. Dacă pierzi bani, te descurci, dar dacă îți pierzi caracterul pierzi tot. „Mergeți să faceți lumea mai bună!”, a fost mesajul său final. Alți profesori și absolvenți au vorbit liber și frumos înainte de acordarea diplomelor, de fotografiile de grup și de mult așteptatul moment al aruncării în aer a tocilor. Printre ei, Florin Pop, directorul Școlii Doctorale de Automatică și Calculatoare, care a pomenit cuvintele hristice: „Voi sunteți lumina lumii!” și „Îndrăzniți! Eu am biruit lumea!”

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