Platformă a cercetărilor de la UB 

Data: 30 Ianuarie 2026

Universitatea din Bucureşti (UB) a lansat proiectul descopeRO.unibuc.ro, „o platformă care îşi propune să prezinte activitatea cercetătorilor din cadrul instituţiei de învăţământ superior într-o formă cât mai accesibilă şi utilă comunităţii”. „DescopeRO.unibuc.ro este un instrument de comunicare a ştiinţei, transparent, accesibil şi orientat spre public, care reuneşte proiecte de cercetare, publicaţii şi rezultate ştiinţifice relevante, facilitând astfel diseminarea cunoştinţelor generate la UB şi stimulând dialogul între comunitatea academică, decidenţi, mediul public şi societatea civilă”, se arată într-un comunicat citat de Agerpres. De exemplu, pe platforma UB pot fi consultate rezultatele unui studiu care investighează multiple antecedente ale alfabetizării la copii, precum datele demografice, comportamentul de lectură al copiilor, comportamentul de lectură al părinților și contextul familial. (O.N.)