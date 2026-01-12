Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Pregătirea educaţiei pentru era AI

Pregătirea educaţiei pentru era AI

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 16 Ianuarie 2026

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, a trasat câteva concluzii pe baza raportului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) realizat pe componenta integrării inteligenţei artificiale în sistemul de educaţie. „Pentru România, cea mai bună strategie în 2026 nu este graba de a adopta AI în educație, ci de a avea disciplina de a adopta AI în educație cu un scop clar formulat, cu precauție, cu echitate și cu profesori pregătiți. AI va intra oricum în educație; diferența va fi dacă intră ca o strategie sau ca un accident. România nu are nevoie doar de implementarea AI în școli, ci şi de educație pregătită pentru era AI”, a declarat rectorul într-un comunicat publicat pe site-ul UVT. 

De asemenea, universitarul a subliniat că AI poate fi „un instrument de reducere a inegalităților, dar și un accelerator al lor”. „Raportul OCDE mizează pe AI ca instrument pentru a aborda dispa­rități persistente în sistemul educațional (de exemplu: monitorizarea abandonului școlar, dife­rențe de performanță între școli, integrarea elevilor cu vulne­ra­bilități). Însă insistă pe un punct critic, și anume inegalitatea de acces la instrumente de AI (inclusiv acces la funcții „premium” ale instrumentelor de AI, dispozitive performante, conectivitate și suport uman), care poate amplifica decalajele existente”, a subliniat Pirtea. 

Rectorul a mai arătat că alfabetizarea digitală nu este opțio­nală, deoarece astfel elevii vor înţelege capabilităţile şi instrumentele AI şi vor avea o interacţiune eficientă şi responsabilă cu acestea, iar, în caz contrar, vor deveni doar „nişte consumatori pasivi” de tehnologie. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   inteligență artificială
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Incertitudine la Ministerul Educaţiei Educaţie
    Incertitudine la Ministerul Educaţiei

    Primul-ministru Ilie Bolojan şi-a asumat interimatul la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în timp ce sindicatele anunţă că ar putea declanşa greva generală, dacă se va decide aplicarea altor măsuri de

    16 Ian, 2026
  • Sprijin pentru liceul românesc din Cernăuţi Educaţie
    Sprijin pentru liceul românesc din Cernăuţi

    Cantina singurului liceu cu predare în limba română din oraşul Cernăuţi, Liceul „Alexandru cel Bun”, unde învaţă 424 de elevi, a fost modernizată cu o finanţare în valoare de 550.000 de lei, asigurată de

    16 Ian, 2026
  • Taxe de şcolarizare mai mari la UBB Educaţie
    Taxe de şcolarizare mai mari la UBB

    Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) a anunţat noile taxe de admitere, școlarizare și finalizare a studiilor, aplicate stu­denților care vor fi admiși în anul I de studii, ȋn această toamnă.

    16 Ian, 2026
TOP 6 Educaţie