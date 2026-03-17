Pro Vita Iași: sprijin concret pentru mame și familii vulnerabile

Activitatea Departamentului Pro Vita Iași din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor se concentrează pe sprijinirea femeilor însărcinate aflate în situații de criză și a familiilor cu resurse limitate. Prin intervenții concrete - consiliere psihologică, sprijin material și orientare socială - sunt susținute decizii mai bune pentru viață și un nivel crescut de stabilitate emoțională. Otilia Palade, directorul executiv, a vorbit despre programele care urmăresc consolidarea relației părinte-copil, prevenirea abandonului și facilitarea accesului la rețele de sprijin, cu impact asupra echilibrului duhovnicesc și integrării sociale a beneficiarilor.

Pregătirile pentru Luna pentru viață și Marșul pentru viață încep cu mult timp înainte. Cum a decurs procesul de recrutare și formare a voluntarilor și cum îi susțineți pe cei care se implică pentru prima dată?

Pregătirile pentru Luna și Marșul pentru viață încep când se termină ediția anterioară, iar recrutarea de voluntari începe din ianuarie pentru a avea timp pentru formare. Sigur că mereu există un nucleu de volun­tari permanenți care se implică constant și ne ajută în toate activitățile. Însă la evenimentele mari, cum sunt Luna și Marșul pentru viață, avem nevoie de o echipă foarte mare de voluntari. Ne bucurăm că în fiecare campanie de recrutare ni se alătură voluntari de toate vârstele, ceea ce face ca echipa să fie una dinamică și diversă, astfel încât să putem acoperi toate situațiile ce necesită implicare. Sesiunile de formare vizează trei aspecte: acumularea de cunoș­tin­țe din domeniul pro-viață, dezvol­tarea abilităților de comunicare și lucru în echipă și coeziunea grupului.

Marșul pentru viață este un moment important din luna martie. Cum pregătiți această acțiune în contextul comuni­tății ieșene și ce mesaj doriți să transmită participanților și trecătorilor?

Marșul pentru viață este un act firesc de susținere a normalității, a vieții și a familiei, pledând pentru protejarea pruncilor nenăscuți și pentru sprijinirea femeilor aflate în criză de sarcină. Prin această manifestare dorim să reamintim comu­nității că pruncii nenăscuți nu se pot apăra singuri, ci au nevoie de dragoste și protecție. În același timp, femeile însărcinate aflate în dificultate au nevoie de sprijin concret și însoțire atunci când frica, singurătatea, durerea sau lipsurile le umbresc încrederea că își pot aduce copiii pe lume.

La fel ca în fiecare an, invităm comunitatea ieșeană să se alăture în demersul nostru de solidaritate pentru mamă și pruncul nenăscut, astfel încât împreună să reconstruim respectul pentru viață, pentru demnitatea umană și pentru familie. Acest eveniment este organizat ca o adevărată sărbătoare a vieții, reunind oamenii care o prețuiesc prin mesaje frumoase, mărturii ale părinților despre valoarea unică a fiecărui copil, momente artistice deosebite.

Din perspectiva interacțiunii directe cu beneficiarii, există povești sau experiențe recente care v-au confirmat că inter­ven­ția Pro Vita schimbă nu doar situații materiale, ci și stări de spirit și perspective de viață?

În activitatea Departamentului Pro Vita întâlnim femei însărcinate aflate în situații limită, copleșite de teamă, nesiguranță și sentimentul că nu mai există soluții. Prin însoțire constantă, consiliere, sprijin concret, la care se adaugă consilierea duhovnicească și rugăciunea, vedem cum această stare se transformă treptat în încredere, liniște și responsabilitate asumată. Fiecare copil născut are o valoare unică, iar fiecare mamă care alege să nască copilul își schimbă perspectiva asupra vieții. Sprijinul material pe care îl oferim este limitat, însă contează cel mai mult faptul că datorită acestui sprijin beneficiarii își recapătă demnitatea, curajul de a merge mai departe și uneori, devin ei sprijin pentru alții.

Educația și formarea sunt o parte importantă a misiunii Pro Vita. Ce inițiative educaționale și de prevenție aveți în plan pentru luna martie și ce aș­tep­tări aveți de la colaborările cu școli, parohii și alte instituții?

În luna martie, Departamentul Pro Vita își continuă demersurile educaționale și de prevenție printr-o serie de inițiative adresate copiilor, tinerilor și comunității în ansamblu. Am transmis o invitație către Inspectoratul Școlar Județean Iași, iar prin intermediul acestuia către uni­tățile de învățământ din județ, pentru a organiza activități pro-viață adaptate fiecărui ciclu de învățare. Ne dorim ca mesajul privind valoarea vieții să fie transmis într-un mod adecvat vârstei și nivelului de înțe­le­gere al copiilor și adolescenților.

În același timp, vom organiza proiecții de film cu tematică pro-viață în mai multe licee din Iași, urmate de discuții și dezbateri, precum și prezentări despre începutul vieții umane și despre realitatea crizei de sarcină. Pentru cei mai mici, continuăm atelierele de povești desfășu­rate în parohii, biblioteci și școli, prin care încercăm să cultivăm empatia, solidaritatea și respectul față de viață încă din primii ani. Anul aces­ta, pentru prima dată, vom sus­ține trei ateliere de povești și în Republica Moldova, extinzând astfel aria colaborărilor noastre.

Ne dorim ca aceste parteneriate cu școlile, parohiile și alte instituții să contribuie la o mai bună conștien­tizare a valorii vieții și a responsabili­tății față de cei vulnerabili. Sperăm ca profesorii, preoții și liderii comuni­tă­ților locale să înțeleagă cât de important este să le ofere copiilor și tinerilor ocazia de a descoperi adevărul despre începutul vieții umane și de a învăța ce înseamnă solidaritatea față de mama și copilul aflați în criză de sarcină.

Privind spre lunile următoare după martie, ce proiecte sau campanii v-ați dori să dez­vol­tați în 2026 pentru a continua sprijinul pentru viață, familie și solidaritate socială?

Privind în perspectivă, ne dorim să consolidăm direcțiile deja asumate și să dezvoltăm inițiative care să aducă în prim-plan frumusețea vieții de familie, demnitatea femeii și solidaritatea concretă față de cei aflați în dificultate. Vom continua acțiunile curente ale departamentului - de sprijinire a femeilor însărcinate, de prevenție și informare în rândul tinerilor și de însoțire a familiilor -, însă avem în vedere și câteva proiecte noi.

În contextul Anului omagial al pas­torației familiei și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, ne propunem organizarea unei campanii online dedicate familiei, care să aducă în spațiul public citate despre rolul familiei creștine în societatea contemporană. În completare, dorim să lansăm o campanie online dedicată sfintelor femei, pentru a evidenția modele autentice de credință, curaj și jertfelnicie, capabile să inspire femeile și tinerele de astăzi.

În plan editorial, avem în vedere dezvoltarea unui proiect dedicat familiilor numeroase prin care să spunem povești reale despre bucuriile, provocările și binecuvântările din aceste familii. Considerăm că este important să aducem în lumină aceste exemple de familii, care și-au asumat nașterea de copii și creșterea lor în credință față de Dumnezeu.

De asemenea, vom organiza o ex­poziție caritabilă de icoane cu sfinte femei mărturisitoare ale vieții și familiei, care să pună în valoare atât arta sacră, cât și mesajul profund al acestor modele de sfințenie. Evenimentul are un caracter caritabil. Icoanele realizate pentru această expoziție vor fi oferite spre vânzare, iar fondurile obținute vor contribui la sprijinirea femeilor însărcinate aflate în dificultate pe care Arhi­episcopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita le are în grijă. Prin acest eveniment, frumusețea artei sacre se întâlnește cu responsabilitatea concretă față de viață, iar icoana devine nu doar mărturie teologică, ci și sprijin real pentru femeile însărcinate aflate în dificultate.

Ne mai propunem să organizăm și o sesiune de formare pentru povestitori - cadre didactice, voluntari sau bibliotecari - despre cum să le spună copiilor povești despre sfintele femei într-un mod creativ și atractiv pentru copii.