Străpuns-am pustiul ce părea nestrăpuns,

Nu prin forţa noastră, ci-a Celui străpuns.

Lumina pascală, deşi neatinsă,

Licăre-n zare, de-o cruce ascunsă.

Scrutând raza-i lină, primit-am putere.

În praxis ascetic speranţa nu piere!

În ultima oază, smeriţii creştini

S-opriră, cu toţii, la umbră de spini.

Cu ruga în minte, cu inima plină,

Pe chipuri s-arată isihia divină.

Deodată, în oază apare straniu

Un chip de fantasmă cu nimb auriu.

Era o femeie cu trup aparent.

E înger, făptura, sau om transparent?!

Cu faţa brăzdată de aspră asceză,

Pe trupu-i scheletic faci oso-sinteză.

Al ei bioritm era psihofizic,

Dar trupu-i teluric părea metafizic.

Pe chipu-i iconic citeai apatia

Şi-n viaţa ei sfântă, trăiai liturghia.

Din părul ca neaua-şi făcuse veşmânt,

Iar mersu-i angelic părea ca de sfânt.

În ochii ei limpezi vedeai infinitul,

Iar vorba ei dulce era chiar Cuvântul.

Toţi cunoscură, fără tăgadă:

Era Egipteanca! Veni să ne vadă.