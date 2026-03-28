Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Lumina literară şi artistică APATIA 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Lumina literară şi artistică
Un articol de: † Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului - 01 Aprilie 2026

Străpuns-am pustiul ce părea nestrăpuns, 
Nu prin forţa noastră, ci-a Celui străpuns. 
Lumina pascală, deşi neatinsă,
Licăre-n zare, de-o cruce ascunsă.

Scrutând raza-i lină, primit-am putere. 
În praxis ascetic speranţa nu piere!
În ultima oază, smeriţii creştini
S-opriră, cu toţii, la umbră de spini.

Cu ruga în minte, cu inima plină, 
Pe chipuri s-arată isihia divină. 
Deodată, în oază apare straniu
Un chip de fantasmă cu nimb auriu.

Era o femeie cu trup aparent.
E înger, făptura, sau om transparent?! 
Cu faţa brăzdată de aspră asceză,
Pe trupu-i scheletic faci oso-sinteză.

Al ei bioritm era psihofizic,
Dar trupu-i teluric părea metafizic. 
Pe chipu-i iconic citeai apatia
Şi-n viaţa ei sfântă, trăiai liturghia. 

Din părul ca neaua-şi făcuse veşmânt, 
Iar mersu-i angelic părea ca de sfânt. 
În ochii ei limpezi vedeai infinitul,
Iar vorba ei dulce era chiar Cuvântul.

Toţi cunoscură, fără tăgadă:
Era Egipteanca! Veni să ne vadă. 

Citeşte mai multe despre:   Sfânta ­Cu­vioasă Maria Egipteanca
vezi toate ›Alte articole din Lumina literară şi artistică
TOP 6 Lumina literară şi artistică