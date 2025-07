„Caravana scriitorilor”, în ținutul cultural și spiritual al Neamțului

Am participat în perioada 23-25 iulie, împreună cu peste 100 de scriitori din filialele Iași și Bacău ale Uniunii Scriitorilor din România, la evenimentul cultural și spiritual „Caravana scriitorilor”, ajuns la ediția a cincea. Cu toții ne-am bucurat de întâlnirea prietenească, de discuții, lansări de carte, evocări și festivități de premiere, în spații relaxante din Piatra-Neamț, dar și de atmosfera de rugăciune a Mănăstirii Neamț.

Lucrările evenimentului au debutat cu o rugăciune de binecuvântare săvârșită de arhimandritul Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, și de preotul-scriitor Cornel Paiu, principalul organizator al evenimentului. În prima zi a reuniunii au fost sărbătoriți, cu prilejul împlinirii a 75 de ani, autorii: Casian Maria Spiridon, Lucian Strochi, Emilian Marcu, Valeriu Stancu, Alexandru Dumitru, Marian Ilie și Tudor Amza. În mod deosebit a fost omagiat criticul literar Lucian Strochi din Piatra-Neamț, figură importantă a literaturii contemporane, căruia Editura PapiruS Media din Roman i-a dedicat cartea „Pelerin pe Everest - Lucian Strochi 75”, care a reunit impresii și aprecieri literare și de suflet din partea a peste 100 de scriitori și prieteni. Au fost luări de cuvânt în care sărbătoriților li s-au făcut laudatio, li s-au conferit plachete, diplome și daruri. Festivitatea, la care au participat peste 110 personalități din lumea literară, a continuat cu lansarea a 30 de cărți ale unor autori prezenți și a unor numere recente de reviste culturale. Au fost momente pline de emoție, de aduceri-aminte legate de scriitorii sărbătoriți, iar seara a fost petrecută la un foc de tabără, într-un loc rustic, și răcoros, numit „Hanul Răzeșilor”, prelungindu-se până târziu în noapte cu un recital de poezie.

Ziua de 24 iulie a fost dedicată spiritualității, participanții îmbarcându-se în autocar și pornind spre Mănăstirea Neamț. Acolo ne-am bucurat de compania părintelui stareț Benedict Sauciuc, prieten al scriitorilor și gazdă de excepție, care ne-a invitat să ne închinăm la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni din biserica Mănăstirii Neamț, ne-a vorbit despre istoria mănăstirii, apoi am mers la muzeu și la bibliotecă, unde am aflat lucruri mai puțin cunoscute despre comorile neprețuite ale ortodoxiei, conservate și păstrate aici. Și pentru că se făcuse ora prânzului am fost invitați la trapeza mănăstirii, unde ne-am ospătat cu bunătăți mănăstirești oferite cu rugăciune și cu dragoste. Părintele arhimandrit Benedict Sauciuc a ținut o prelegere intitulată „Centenarul Patriarhiei Române - Miron Cristea, primul Patriarh al României”, iar cunoscutul scriitor Nicolae Băciuț a susținut prelegerea cu titlul „Miron Cristea și Mihai Eminescu”.

În încheiere s-a săvârșit o slujbă de Te Deum și au fost recitate două poezii potrivite momentului, una de mulțumire și slavă adusă lui Dumnezeu și alta despre Mihai Eminescu.

La plecare, Dumnezeu ne-a trimis din cer o ploaie bogată, caldă, de vară frumoasă și de bun rămas. Am încheiat ziua la „Ținutul Zimbrilor”, unde am aflat lucruri interesante despre comorile Ținutului Neamț, patrimoniu UNESCO.

Vineri, după rugăciunile de dimineață, am socializat literar și am adus mulțumiri celor ce ne-au oferit aceste zile de neuitat în care iubirea de semeni, generozitatea literară pe un fond de spiritualitate au impregnat în sufletul fiecărui participant sentimentul de recunoștință la adresa organizatorilor.

Concluzia este că a fost un eveniment cultural de excepție și fiecare dintre noi am pornit spre casă cu sufletul plin de bucurie, de poezie, de prietenie, am primit și dăruit cărți, reviste, îmbrățișări. De aceea, se cuvin mulțumiri: preotului Corneliu Paiu, poet, editor și pictor, promotor cultural, domnului președinte al filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, Dumitru Brăneanu, domnului doctor Dan Gabriel Arvătescu, sponsorilor și Mănăstirii Neamț, loc binecuvântat de Dumnezeu, din inima Moldovei.

Organizatorul principal al „Caravanei Scriitorilor” a fost Societatea Culturală „Clepsydra” din Roman, condusă de scriitorul și preotul Cornel Paiu, în colaborare cu filialele Iași și Bacău ale Uniunii Scriitorilor din România, filiala „Brunea Fox”-Roman a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Primăria Piatra-Neamț și Consiliul Județean Neamț; de asemenea, colaboratori au fost și parteneri media: Hanul Răzeșilor, Uniunea Armenilor din România - filiala Roman, Societatea de Istorie a Medicinei și Farmaciei „Dr. Epifanie Cozărescu” din Roman, M Plus TV Internațional, Farmacia „Ardealul”, „Ținutul Zimbrilor”, revista „Plumb”, revista „Asachi”, revista „Salonul Literar”, revista Cenaclul „Clepsydra”, revista „Paiul Verde - Foaie de Artă și Poezie”.