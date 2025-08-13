Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
POEZIE: Dorina Stoica

POEZIE: Dorina Stoica

Data: 13 August 2025

BINECUVÂNTARE

Vreau să versuiesc
Cu glas îngeresc,
Într-o zi de vară
Când plouă cu flori,
Răsari Maică-n zori,
Când se culcă luna
Pân-a doua zi.
Vino şi pe seară,
Curată Fecioară,
Oriunde ai fi,
Roagă-ţi Fiul Sfânt
Să dea binecuvântare
Pentru fiecare
Om de pe pământ
Ce te poartă-n gând.
Vino-n miez de noapte,
Când mă rog în şoapte,
Cu alai de îngeri
L-ale mele plângeri.
Maic-ajutătoare,
Şi izbăvitoare,
Maica tânguirii,
Izvorul iubirii,
Frumuseţea firii,
Gingăşie aleasă,
Veşnică mireasă.
Maică nenuntită,
Rugă mult-primită,
Umple-mă de har,
Maică, dar din dar,
Jertfă şi altar,
Mieluşică blândă,
Inimă ce cântă,
Candelă aprinsă,
Flacără nestinsă,
Floare-mbobocită,
Precistă iubită!
Roua dimineţii
Tu eşti Maica vieţii,
Albă iasomie,
Maică poezie!
Apă ne-ncepută,
Rugă ne-ntreruptă,
Mireasma crinilor,
Nădejdea creştinilor.

MAICA DOMNULUI

Maică Sfântă, ești scăpare,
Acoperământ curat,
la Iisus mijlocitoare,
Fecioară fără bărbat.
Eşti prilejul bucuriei,
păzitoarea fecioriei,
mai înaltă decât cerul,
ești mărirea și misterul.

Floare albă nepătată,
Fecioară prealăudată,
luminează-mi ochii minții,
ca să pot iubi toți sfinții.

Și răsai asupra-mi stea,
să fac tot ce voi putea
ca prin harul tău bogat
să fiu binecuvântat.

Tu pe Cale mă îndrumă,
Maica Domnului cea bună,
ești cinste, și ești slavă
în primejdii ești o barcă.

ce salvezi de la înec,
prin marea vieții când trec
pe acei ce vin la tine 
și la greu, dar și la bine.

