POEZIE: Dorina Stoica
BINECUVÂNTARE
Vreau să versuiesc
Cu glas îngeresc,
Într-o zi de vară
Când plouă cu flori,
Răsari Maică-n zori,
Când se culcă luna
Pân-a doua zi.
Vino şi pe seară,
Curată Fecioară,
Oriunde ai fi,
Roagă-ţi Fiul Sfânt
Să dea binecuvântare
Pentru fiecare
Om de pe pământ
Ce te poartă-n gând.
Vino-n miez de noapte,
Când mă rog în şoapte,
Cu alai de îngeri
L-ale mele plângeri.
Maic-ajutătoare,
Şi izbăvitoare,
Maica tânguirii,
Izvorul iubirii,
Frumuseţea firii,
Gingăşie aleasă,
Veşnică mireasă.
Maică nenuntită,
Rugă mult-primită,
Umple-mă de har,
Maică, dar din dar,
Jertfă şi altar,
Mieluşică blândă,
Inimă ce cântă,
Candelă aprinsă,
Flacără nestinsă,
Floare-mbobocită,
Precistă iubită!
Roua dimineţii
Tu eşti Maica vieţii,
Albă iasomie,
Maică poezie!
Apă ne-ncepută,
Rugă ne-ntreruptă,
Mireasma crinilor,
Nădejdea creştinilor.
MAICA DOMNULUI
Maică Sfântă, ești scăpare,
Acoperământ curat,
la Iisus mijlocitoare,
Fecioară fără bărbat.
Eşti prilejul bucuriei,
păzitoarea fecioriei,
mai înaltă decât cerul,
ești mărirea și misterul.
Floare albă nepătată,
Fecioară prealăudată,
luminează-mi ochii minții,
ca să pot iubi toți sfinții.
Și răsai asupra-mi stea,
să fac tot ce voi putea
ca prin harul tău bogat
să fiu binecuvântat.
Tu pe Cale mă îndrumă,
Maica Domnului cea bună,
ești cinste, și ești slavă
în primejdii ești o barcă.
ce salvezi de la înec,
prin marea vieții când trec
pe acei ce vin la tine
și la greu, dar și la bine.