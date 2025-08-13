POEZIE: Dorina Stoica

Data: 13 August 2025

BINECUVÂNTARE

Vreau să versuiesc

Cu glas îngeresc,

Într-o zi de vară

Când plouă cu flori,

Răsari Maică-n zori,

Când se culcă luna

Pân-a doua zi.

Vino şi pe seară,

Curată Fecioară,

Oriunde ai fi,

Roagă-ţi Fiul Sfânt

Să dea binecuvântare

Pentru fiecare

Om de pe pământ

Ce te poartă-n gând.

Vino-n miez de noapte,

Când mă rog în şoapte,

Cu alai de îngeri

L-ale mele plângeri.

Maic-ajutătoare,

Şi izbăvitoare,

Maica tânguirii,

Izvorul iubirii,

Frumuseţea firii,

Gingăşie aleasă,

Veşnică mireasă.

Maică nenuntită,

Rugă mult-primită,

Umple-mă de har,

Maică, dar din dar,

Jertfă şi altar,

Mieluşică blândă,

Inimă ce cântă,

Candelă aprinsă,

Flacără nestinsă,

Floare-mbobocită,

Precistă iubită!

Roua dimineţii

Tu eşti Maica vieţii,

Albă iasomie,

Maică poezie!

Apă ne-ncepută,

Rugă ne-ntreruptă,

Mireasma crinilor,

Nădejdea creştinilor.

MAICA DOMNULUI

Maică Sfântă, ești scăpare,

Acoperământ curat,

la Iisus mijlocitoare,

Fecioară fără bărbat.

Eşti prilejul bucuriei,

păzitoarea fecioriei,

mai înaltă decât cerul,

ești mărirea și misterul.

Floare albă nepătată,

Fecioară prealăudată,

luminează-mi ochii minții,

ca să pot iubi toți sfinții.

Și răsai asupra-mi stea,

să fac tot ce voi putea

ca prin harul tău bogat

să fiu binecuvântat.

Tu pe Cale mă îndrumă,

Maica Domnului cea bună,

ești cinste, și ești slavă

în primejdii ești o barcă.

ce salvezi de la înec,

prin marea vieții când trec

pe acei ce vin la tine

și la greu, dar și la bine.