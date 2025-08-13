POEZIE: Alexandru Petria

Data: 13 August 2025

fiecare casă stă de aer într-un clopot

clopotele sună vocile oamenilor umili,

cu fiecare dangăt

trimit peste dealuri singurătățile

să-și recâștige membrele amputate, un alt sânge,

nu disperați până auziți clopotele!

nu disperați fără bani,

cu o singură felie de pâine în casă

la patru copii,

nu disperați la spital, pe strânsoarea perfuziilor,

nu disperați pe valurile căzute în ele și în voi,

prin avioane,

nimic nu e la întâmplare,

nimeni nu-i lăsat în urmă,

străbunicii mi-au spus că fiecare casă

stă de aer într-un clopot

nu l-a crezut

tatăl ei zicea că viața

e ca o oală împrumutată pentru sarmale -

vecina te roagă să nu-i sară smalțul,

tu gătești cu grijă,

și-o dai înapoi, curată, fără regrete.

ea nu-l credea.

nemulțumirea îi vopsea isteric pereții:

cum adică să fii senin?

să nu mai vrei să te întorci

măcar pentru o îmbrățișare?

îi spunea că nu-i e frică de moarte,

că trupul e doar pentru o plimbare lungă

și-o odihnă și mai lungă,

iar sufletul - o consolare pentru fricoși.

a avut zilele fără să aștepte rest,

cu mușcături pronunțate, rebel asumat.

când l-au scos pe targă

cu mâinile atârnate

ca niște furtunuri de pompieri fără apă,

ea explodat din fiecare celulă:

„minți, tată, de ce minți?!

nu ți-ai dorit să pleci!”

de atunci îl caută în pălăria luminii din hol,

în stomacul întredeschis al ușii,

îl bodogănește în gând,

nu s-a împăcat cu felul

în care-a irosit adevărul

pentru o metaforă

urcatul la cer

prea lung e sufletul

ca să-i ajungă un nod,

luni s-a născut,

în alte zile s-a căsătorit și recăsătorit,

într-o iarnă a învățat să schieze,

apoi vara să nu se înece

în râul drogat de maluri,

duminică l-au dus la cimitir

cu tromboane și tobe,

nodurile s-au îngrămădit

cât s-a mai văzut sufletul de-o unghie,

sunt așa de dese

că o să reușească

- vă aduceți aminte frânghia

din sala de gimnastică? -

e urcatul la cer din groapă



