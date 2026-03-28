Descopăr abia acum, cu o întârziere poate simbolică, între numeroasele volume pe care le primesc de la scriitori, cartea apărută la Editura Eikon, București, în 2021, „Cântec pentru așezarea luminii”,
POEZIE: Iulia Pațiu
motto:
spre Ierusalimul ceresc
sunt drum și drumeț
La Florii
uită-te prin sine
cineva culege zorii
ca și cum ar fi răsărit flori
și cele de mai sus
vise topite de noapte
în care minunile învie morțile
le zic și eu
nu e nimic nou
și totuși spectacolul caleidoscopic
e unic
de dimineață
***
așterne-mi lutul fără zgură
așază-l în vas potrivit
și pregătește-mi locul
pregătește-mi lucrul
iată
intru în Ierusalim
și-mi arde pieptul
pe drum
mă prăbușesc
la fiecare pas mă prăbușesc
dar
când vei trece pe lângă mine
să faci din mine
fă o inimă
petic pentru inima Ta
mă fă din dragostea dintâi
Săptămâna Mare
pe mâna primăverii
care se prăbușește între coaste și rai
se face se tot face o vioară
și durerea mi se face un arcuș
dorul trece orice închipuire
el nu s-a născut
dar îmi taie gândul cu o sfoară de brândușe
incendiu’ mov se leagă
strâns de adâncul frunții
și uit
să respir
din real para e foarte nerăbdătoare
în realitate mă înghite o făclie de Paști