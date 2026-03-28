POEZIE: Iulia Pațiu

Data: 01 Aprilie 2026

motto:

spre Ierusalimul ceresc

sunt drum și drumeț

La Florii

uită-te prin sine

cineva culege zorii

ca și cum ar fi răsărit flori

și cele de mai sus

vise topite de noapte

în care minunile învie morțile

le zic și eu

nu e nimic nou

și totuși spectacolul caleidoscopic

e unic

de dimineață

***

așterne-mi lutul fără zgură

așază-l în vas potrivit

și pregătește-mi locul

pregătește-mi lucrul

iată

intru în Ierusalim

și-mi arde pieptul

pe drum

mă prăbușesc

la fiecare pas mă prăbușesc

dar

când vei trece pe lângă mine

să faci din mine

fă o inimă

petic pentru inima Ta

mă fă din dragostea dintâi



Săptămâna Mare

pe mâna primăverii

care se prăbușește între coaste și rai

se face se tot face o vioară

și durerea mi se face un arcuș

dorul trece orice închipuire

el nu s-a născut

dar îmi taie gândul cu o sfoară de brândușe

incendiu’ mov se leagă

strâns de adâncul frunții

și uit

să respir

din real para e foarte nerăbdătoare

în realitate mă înghite o făclie de Paști