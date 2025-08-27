Născut la Frenciugi (județul Iași) în 1971, Ionel Simota debutează în anul 1995 cu volumul de versuri „Dialog în cer”, unde ne invită să luăm parte la spectacolul complex al lumii, în care temele de
POEZIE: Nicolae Marian
nu credeam să-nvăț a scrie o poezie vreodată
Omagiu lui Eminescu
nu credeam să-nvăț a trăi vreodată raiul
încă de aici de pe pământ;
pururi tânăr având în mână ca trofeu clepsidra
din care i-am furat nisipul
și am umplut-o grăbit cu versuri
dintr-o poezie
care își odihnește acum cerul obosit
în pătuțul copilului din mine.
nu credeam să-nvăț a mușca vreodată
din pomul cunoștinței binelui și răului
fără să-mi dau seama că sunt gol
și să-mi fac învelitoare din frunze de smochin.
nu credeam să-nvăț să ascult vreodată
vocea Ta, Doamne,
care tace în mine numai
cuvinte răstignite și înviate a treia zi.
iertare părinților
mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,
cuvintele îmi pleacă din versuri la cer
în ele am ascuns eu dragostea toată
a copilului rămas prea firesc de stingher.
mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată
și lacrimile-mi pleacă grăbite la cer
de-acolo se-ntorc ca o ploaie bogată
pe un petic de zâmbet cusut la rever.
mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,
eu vă aduc o cană de apă târziu
sunt două scaune goale la masa pătrată
nepoții se așează pe ele hazliu.
mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,
din cer vreau de la voi blagoslovire
și-un sărut mâna! să vă mai spun odată
din pragul ușii, ar fi izbăvire.
mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,
cerul coboară în genunchi pe pământ
iertare își cere, vă pune îndată
într-o icoană, aflând odihnă de sfânt.
în loc de încheiere
raiul de dincolo este și dincoace pe pământ
hai, recunoaște Doamne,
că uneori mai tragi cu coada ochiului
să vezi ce a creat frumos omul aici pe pământ
ca să te inspiri acolo sus la tine.
uneori mai tragi cu urechea
să asculți ce a mai compus omul aici
pe pământ
când vrei să vezi din când în când
cum e să fii om.
uneori, și văd că faci treaba asta
din ce în ce mai des,
îți mai trimiți și îngerii aici să cerceteze
să vezi dacă Pământul
nu a luat-o cumva înaintea raiului tău,
ca să ne exilezi pe noi la ceruri
și să te muți tu aici, pe Pământ.