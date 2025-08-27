POEZIE: Nicolae Marian

Data: 27 August 2025

nu credeam să-nvăț a scrie o poezie vreodată

Omagiu lui Eminescu

nu credeam să-nvăț a trăi vreodată raiul

încă de aici de pe pământ;

pururi tânăr având în mână ca trofeu clepsidra

din care i-am furat nisipul

și am umplut-o grăbit cu versuri

dintr-o poezie

care își odihnește acum cerul obosit

în pătuțul copilului din mine.

nu credeam să-nvăț a mușca vreodată

din pomul cunoștinței binelui și răului

fără să-mi dau seama că sunt gol

și să-mi fac învelitoare din frunze de smochin.

nu credeam să-nvăț să ascult vreodată

vocea Ta, Doamne,

care tace în mine numai

cuvinte răstignite și înviate a treia zi.

iertare părinților

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,

cuvintele îmi pleacă din versuri la cer

în ele am ascuns eu dragostea toată

a copilului rămas prea firesc de stingher.

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată

și lacrimile-mi pleacă grăbite la cer

de-acolo se-ntorc ca o ploaie bogată

pe un petic de zâmbet cusut la rever.

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,

eu vă aduc o cană de apă târziu

sunt două scaune goale la masa pătrată

nepoții se așează pe ele hazliu.

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,

din cer vreau de la voi blagoslovire

și-un sărut mâna! să vă mai spun odată

din pragul ușii, ar fi izbăvire.

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,

cerul coboară în genunchi pe pământ

iertare își cere, vă pune îndată

într-o icoană, aflând odihnă de sfânt.

în loc de încheiere

raiul de dincolo este și dincoace pe pământ

hai, recunoaște Doamne,

că uneori mai tragi cu coada ochiului

să vezi ce a creat frumos omul aici pe pământ

ca să te inspiri acolo sus la tine.

uneori mai tragi cu urechea

să asculți ce a mai compus omul aici

pe pământ

când vrei să vezi din când în când

cum e să fii om.

uneori, și văd că faci treaba asta

din ce în ce mai des,

îți mai trimiți și îngerii aici să cerceteze

să vezi dacă Pământul

nu a luat-o cumva înaintea raiului tău,

ca să ne exilezi pe noi la ceruri

și să te muți tu aici, pe Pământ.