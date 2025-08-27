Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lumina literară şi artistică POEZIE: Nicolae Marian

POEZIE: Nicolae Marian

Lumina literară şi artistică
Data: 27 August 2025

nu credeam să-nvăț a scrie o poezie vreodată
Omagiu lui Eminescu 

nu credeam să-nvăț a trăi vreodată raiul 
încă de aici de pe pământ;
pururi tânăr având în mână ca trofeu clepsidra 
din care i-am furat nisipul
și am umplut-o grăbit cu versuri 
dintr-o poezie
care își odihnește acum cerul obosit 
în pătuțul copilului din mine.
nu credeam să-nvăț a mușca vreodată 
din pomul cunoștinței binelui și răului
fără să-mi dau seama că sunt gol 
și să-mi fac învelitoare din frunze de smochin.
nu credeam să-nvăț să ascult vreodată 
vocea Ta, Doamne,
care tace în mine numai 
cuvinte răstignite și înviate a treia zi.

 

iertare părinților
mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,
cuvintele îmi pleacă din versuri la cer
în ele am ascuns eu dragostea toată
a copilului rămas prea firesc de stingher.

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată
și lacrimile-mi pleacă grăbite la cer
de-acolo se-ntorc ca o ploaie bogată
pe un petic de zâmbet cusut la rever.

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,
eu vă aduc o cană de apă târziu
sunt două scaune goale la masa pătrată
nepoții se așează pe ele hazliu.

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,
din cer vreau de la voi blagoslovire
și-un sărut mâna! să vă mai spun odată
din pragul ușii, ar fi izbăvire.

mai iartă-mă mamă, mai iartă-mă tată,
cerul coboară în genunchi pe pământ
iertare își cere, vă pune îndată
într-o icoană, aflând odihnă de sfânt.

 

în loc de încheiere
raiul de dincolo este și dincoace pe pământ
hai, recunoaște Doamne,
că uneori mai tragi cu coada ochiului
să vezi ce a creat frumos omul aici pe pământ
ca să te inspiri acolo sus la tine.
uneori mai tragi cu urechea
să asculți ce a mai compus omul aici 
pe pământ
când vrei să vezi din când în când 
cum e să fii om.
uneori, și văd că faci treaba asta 
din ce în ce mai des,
îți mai trimiți și îngerii aici să cerceteze
să vezi dacă Pământul
nu a luat-o cumva înaintea raiului tău,
ca să ne exilezi pe noi la ceruri
și să te muți tu aici, pe Pământ.

