POEZIE: Nicolae Stoia

Data: 21 Ianuarie 2026

ÎNTÂLNIRE

Mâinile mele troienite

de singurătate

se vor întâlni cândva

cu mâinile tale triste

în miezul unui fruct.

Și ca niște vise care

și-au regăsit ținutul natal

vor plânge de bucurie,

vor plânge, vor plânge

și vor sta îmbrățișate

în miezul fructului

scânteind aromitor

în lumina suav-argintie

a soarelui tomnatic.

INVITAȚIE LA DANS

Noaptea își bulucea asupra mea

bezna și frigurile selenare,

stelele, plecându-și pleoapele,

mă căinau dar nu le auzeam

căci stăteam pitit după mine

și îmi așteptam umbra care

nu venea, nu, nu mai venea.

A venit însă ea și cu glas

plin-ochi cu frig mi-a zis:

Am venit să dansăm,

adună-te și vino să dansăm!

Dar tu nu cunoști muzica

nici graiul din vremea mea.

Ba eu cunosc toate muzicile

și graiurile din toate vremurile

ci spune-mi numai din ce an,

din ce veac, din ce mileniu ești

ca să știu cum să dansez

cu tine, iubitule.

LOCUL-NELOC

Năuciți de spaimă copacii

și-au înșfăcat rădăcinile și

s-au răzlețit care pe unde.

Ei au venit, au scotocit

până-n sângele țărânii,

au cumpănit și n-au aflat nimic.

Învinși ca de-o aducere aminte

s-au dus asemeni vântului

trezit dintr-un somn adânc.

Nevestite de nimeni,

ca niște soli de nicăieri,

s-au ițit umbre cu guri aprige și

au surpat drumurile, au tăvălugit

casele până n-a rămas nimic.

Apoi, îmbrățișate cu foamea,

au tăbărât asupra oamenilor

și țipăt cu țipăt i-au mistuit.

Și nu s-a mai știut deloc dacă

nelocul ăla a fost vreodată loc

cu drumuri, cu case și oameni.