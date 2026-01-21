După două volume de dereticare, a timpului și spațiului, poeta Ligia Csiki află o nouă stare a inefabilului, cu aceeași stăruință eminesciană „unde vei găsi cuvântul”, în întâmpinarea zilelor,
POEZIE: Nicolae Stoia
ÎNTÂLNIRE
Mâinile mele troienite
de singurătate
se vor întâlni cândva
cu mâinile tale triste
în miezul unui fruct.
Și ca niște vise care
și-au regăsit ținutul natal
vor plânge de bucurie,
vor plânge, vor plânge
și vor sta îmbrățișate
în miezul fructului
scânteind aromitor
în lumina suav-argintie
a soarelui tomnatic.
INVITAȚIE LA DANS
Noaptea își bulucea asupra mea
bezna și frigurile selenare,
stelele, plecându-și pleoapele,
mă căinau dar nu le auzeam
căci stăteam pitit după mine
și îmi așteptam umbra care
nu venea, nu, nu mai venea.
A venit însă ea și cu glas
plin-ochi cu frig mi-a zis:
Am venit să dansăm,
adună-te și vino să dansăm!
Dar tu nu cunoști muzica
nici graiul din vremea mea.
Ba eu cunosc toate muzicile
și graiurile din toate vremurile
ci spune-mi numai din ce an,
din ce veac, din ce mileniu ești
ca să știu cum să dansez
cu tine, iubitule.
LOCUL-NELOC
Năuciți de spaimă copacii
și-au înșfăcat rădăcinile și
s-au răzlețit care pe unde.
Ei au venit, au scotocit
până-n sângele țărânii,
au cumpănit și n-au aflat nimic.
Învinși ca de-o aducere aminte
s-au dus asemeni vântului
trezit dintr-un somn adânc.
Nevestite de nimeni,
ca niște soli de nicăieri,
s-au ițit umbre cu guri aprige și
au surpat drumurile, au tăvălugit
casele până n-a rămas nimic.
Apoi, îmbrățișate cu foamea,
au tăbărât asupra oamenilor
și țipăt cu țipăt i-au mistuit.
Și nu s-a mai știut deloc dacă
nelocul ăla a fost vreodată loc
cu drumuri, cu case și oameni.