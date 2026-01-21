POEZIE: Teo Cabel

Data: 21 Ianuarie 2026

FORMULA IUBIRII

1.

Unele povești de iubire

nici ele nu cred că sunt

povești de iubire

vor să se deruleze într-o logică

previzibilă

Nu, o poveste de iubire

este unică

provocări noi,

reacții noi, temeri

nimic nu este

previzibil

nu sunt doi de A la fel

întotdeauna fiecare A

va spune altceva

și nici trei de B la fel

fiecare B va spune lângă un A

altceva

un zero e zero, doar singur

Dumnezeu este infinit de iubire

noi vrem formula infinitului

sunt bune formulele dau

rezultatul așteptat

omul este o formulă cu ceva în plus

Iubire

cu cât ai mai puțină iubire

cu atât ești mai mult formulă

cu cât eşti mai multă iubire

cu atât ești mai departe de formulă

formulele se plac

se adună

iubirea este stingheră

se adună și ea

într-o rugăciune

într-o privire

într-o floare

în cerul nesfârșit

poveștile de iubire nu seamănă

între ele

formulele seamănă

poveștile de iubire

știu că sunt, doar atât

ele știu

le e de ajuns

2.

Poveștile ne dau voie

să punem culoare în realitate

când tonul devine anost

când ceilalți vor să ne șteargă

din lumină

să bată scânduri negre la fereastra

bucuriei

să facă din opțiunile noastre

fantome

poveștile sunt libertatea

de a pune culoare

în cuvintele pe care unii

abia așteaptă să expire

cuvintele nu expiră

spune evanghelistul Ioan

capitolul unu, versetul unu.

3.

Ai văzut vreodată

harta cuvântului Te iubesc?

nu cred că se vede cu ochiul liber

nu cred că poți spune

în cuvinte cum arată scara de

1:infinit

zgârcenia omului e de vină

crede că dacă descoperă o comoară

e numai a lui

iubirea este o comoară

o flacără

arde în noapte și îți poate lua,

da, mințile

când crezi că o poți măsura

poți doar să o dăruiești

formula iubirii ne-a arătat-o El

noi suntem egoiști

lumina pare albă

dar toate culorile sunt în albul

acesta.