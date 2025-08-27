Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Lumina literară şi artistică POEZIE: Valentin Popescu

POEZIE: Valentin Popescu

Data: 27 August 2025

Arctica, impresii
Alb, zăpadă și frig ca un tăiș de cuarț,
copaci încremeniți cu crengi întinse a neputință,
depărtări de gheață și rar, pe la copci, o ființă...
S-a scuturat aproape tot puful 
de pe coarnele masculului elan,
o vâslă cade rar și parcă și ea își dă duhul ...
Resturi de amiază se sparg în bucle 
încă verzi peste umbre,
cu teamă raze târzii se retrag înspre tundre.
Vulturul s-a rătăcit și el în ocol 
cade oblic cu pescăruși înspre pol.
Din aer cad boabe de țurțuri ca niște salvie,
butuci de mesteacăn cu spinările albe 
zac lâng-o colibă uitată în stive.
Sclipiri de argint și zborul scurt 
al unei păsări grăbite,
apoi sania, câinii și îndemnuri aprige risipite.

Poarta
Munții au furat apa norilor
și au pus-o să gonească în torente pe șisturi.
a făcut-o să vuiască să cânte 
și să ne amintească de riscuri.
Apoi și-a tras ca pe o blană de urs 
peste făptură pătura nopții
și ne-a făcut să visăm cărări neștiute 
până la un zid al cetății.
Acolo, sus, adie o fereastră de lumină 
ca o lance de metal încins
și jos, o poartă grea de lemn întredeschisă 
pentru victorios, dar și pentru învins.

Vultur
Vultur, vultur, vultur,
mereu vultur,
pe înserat, în noiembrie,
peste clopotniță și ulmii goi,
nimic altceva decât vultur
ca o bucată de metal
sărită dintr-o dronă.

Pasarelă
A cântat toată dimineața
pasarela din table
desprinse, striate
în care se juca vântul
retezând vârful copacilor
coșuri vechi de fum înnegrite
Era ropotul greu de gloate
repezite pe scări năuce
și deoparte și alta sunt depărtări
cu care șirul lor face cruce.

