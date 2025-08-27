POEZIE: Valentin Popescu

Data: 27 August 2025

Arctica, impresii

Alb, zăpadă și frig ca un tăiș de cuarț,

copaci încremeniți cu crengi întinse a neputință,

depărtări de gheață și rar, pe la copci, o ființă...

S-a scuturat aproape tot puful

de pe coarnele masculului elan,

o vâslă cade rar și parcă și ea își dă duhul ...

Resturi de amiază se sparg în bucle

încă verzi peste umbre,

cu teamă raze târzii se retrag înspre tundre.

Vulturul s-a rătăcit și el în ocol

cade oblic cu pescăruși înspre pol.

Din aer cad boabe de țurțuri ca niște salvie,

butuci de mesteacăn cu spinările albe

zac lâng-o colibă uitată în stive.

Sclipiri de argint și zborul scurt

al unei păsări grăbite,

apoi sania, câinii și îndemnuri aprige risipite.

Poarta

Munții au furat apa norilor

și au pus-o să gonească în torente pe șisturi.

a făcut-o să vuiască să cânte

și să ne amintească de riscuri.

Apoi și-a tras ca pe o blană de urs

peste făptură pătura nopții

și ne-a făcut să visăm cărări neștiute

până la un zid al cetății.

Acolo, sus, adie o fereastră de lumină

ca o lance de metal încins

și jos, o poartă grea de lemn întredeschisă

pentru victorios, dar și pentru învins.

Vultur

Vultur, vultur, vultur,

mereu vultur,

pe înserat, în noiembrie,

peste clopotniță și ulmii goi,

nimic altceva decât vultur

ca o bucată de metal

sărită dintr-o dronă.

Pasarelă

A cântat toată dimineața

pasarela din table

desprinse, striate

în care se juca vântul

retezând vârful copacilor

coșuri vechi de fum înnegrite

Era ropotul greu de gloate

repezite pe scări năuce

și deoparte și alta sunt depărtări

cu care șirul lor face cruce.