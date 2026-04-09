x
×

Lumina literară şi artistică POEZII: Dorothea Nicolescu

Data: 16 Aprilie 2026

Încă o Noapte de Înviere

Doamne! Ce frumos a fost la Înviere!
Din turla bisericii curgea miere,
Pe cerul de albastru velin,
Pe frunzele înguste de măslin.

Pescărușii dădeau alb ocol,
Alunecau subțiri pe cerul gol,
Un cor suav țesea un voal
De dor și lacrimi de cristal.

Lumina a curs din om în om,
Ridicând iubirii un dom
De lumini, chipuri și cânt,
De la Cer la pământ.

A trecut un părinte c-o fată,
M-a strâns dorul de tată.
Cânta și Raiul imn de Înviere,
Din turla bisericii curgea miere.
 

