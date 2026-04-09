Primăvară frumoasă Stoluri după stoluri din aripi grele bătând, Păsările se-ntorc iarăși la noi acasă. Priveliști din alte țări în ochi aducând, Doamne Iisuse Hristoase, primăvară
POEZII: Dorothea Nicolescu
Încă o Noapte de Înviere
Doamne! Ce frumos a fost la Înviere!
Din turla bisericii curgea miere,
Pe cerul de albastru velin,
Pe frunzele înguste de măslin.
Pescărușii dădeau alb ocol,
Alunecau subțiri pe cerul gol,
Un cor suav țesea un voal
De dor și lacrimi de cristal.
Lumina a curs din om în om,
Ridicând iubirii un dom
De lumini, chipuri și cânt,
De la Cer la pământ.
A trecut un părinte c-o fată,
M-a strâns dorul de tată.
Cânta și Raiul imn de Înviere,
Din turla bisericii curgea miere.