Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

POEZII: Mihaela Aionesei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Lumina literară şi artistică
Data: 16 Aprilie 2026

simt cum Te apropii

după sunetul ierbii
care sărută
urmele paşilor nevăzuţi
după liniştea sălciilor
neputincioase

cerul ca o pâine se frânge
de prea multă lumină

în mijlocul lanului
flămânzi rămân
doar cei surzi şi orbi

primăvara cu suflet pe buze

mai întâi a fost un singur păstor şi un fluier
câţiva miei şi-o mare învolburată
până în măduva pământului s-a auzit
păsările au amuţit
izvoarele s-au ascuns în munte
pădurea toată a căzut pe gânduri

a urmat un zvon de clopote
lanţuri
un arbore de spini
nestăvilita gloată
şi…
pietrele au plâns
când cerul s-a surpat întâia oară

au trecut păduri au secat ape
şi mulţi păstori au învăţat să cânte
dar numai doina unuia se auzea
din osul cerului

de-atunci în fiecare an
cu sufletul pe buze
primăvara şi un miel rătăcit
la piciorul crucii aşteaptă

în plânsul sălciilor 

se zbate vinerea neagră 
când în tăcerea 
cea mai desăvârșită
trupul Lui înlocuiește 
lemnul Crucii așteptând
din oul înroșit sub patimi
cu pace să ieșim 
și să renaștem.

vezi toate ›Alte articole din Lumina literară şi artistică
TOP 6 Lumina literară şi artistică