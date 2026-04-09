POEZII: Mihaela Aionesei

Data: 16 Aprilie 2026

simt cum Te apropii

după sunetul ierbii

care sărută

urmele paşilor nevăzuţi

după liniştea sălciilor

neputincioase

cerul ca o pâine se frânge

de prea multă lumină

în mijlocul lanului

flămânzi rămân

doar cei surzi şi orbi

primăvara cu suflet pe buze

mai întâi a fost un singur păstor şi un fluier

câţiva miei şi-o mare învolburată

până în măduva pământului s-a auzit

păsările au amuţit

izvoarele s-au ascuns în munte

pădurea toată a căzut pe gânduri

a urmat un zvon de clopote

lanţuri

un arbore de spini

nestăvilita gloată

şi…

pietrele au plâns

când cerul s-a surpat întâia oară

au trecut păduri au secat ape

şi mulţi păstori au învăţat să cânte

dar numai doina unuia se auzea

din osul cerului

de-atunci în fiecare an

cu sufletul pe buze

primăvara şi un miel rătăcit

la piciorul crucii aşteaptă

în plânsul sălciilor

se zbate vinerea neagră

când în tăcerea

cea mai desăvârșită

trupul Lui înlocuiește

lemnul Crucii așteptând

din oul înroșit sub patimi

cu pace să ieșim

și să renaștem.