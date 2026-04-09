Primăvară frumoasă

Stoluri după stoluri din aripi grele bătând,

Păsările se-ntorc iarăși la noi acasă.

Priveliști din alte țări în ochi aducând,

Doamne Iisuse Hristoase, primăvară frumoasă!

Bănuții de nea se topesc și intră-n pământ,

Iarba înalță fruntea ei smerită, sfioasă,

M-aplec și culeg ghiocei și brândușe cântând:

Doamne Iisuse Hristoase, primăvară frumoasă!

Nu mai sta lângă Crucea înaltă plângând,

Căci vine Învierea cea mare adânc luminoasă,

Lumină și Viață peste tot revărsând,

Maică pururea Fecioară, prea dulce Mireasă!

Toate se bucură și preaînalță un cânt

Când Soarele cel Mare le-atinge cu-o rază,

Păsările-n crâng, copacii pe rând înflorind,

Izvoarele limpezi din munții cei veșnici izvorând,

Voioase la vale curgând și câmpii adăpând,

Oamenii unii pe alții cu dragoste îmbrățișând,

Doamne Iisuse Hristoase, primăvară frumoasă!

Înger desculț

Urmele lui în zăpada

Abia căzută, mătăsoasă,

Erau ca de copil desculț

Fugit într-o noapte de-acasă.

Cei mari l-au căutat peste tot

Întrebând într-o parte și-n alta,

Fără să observe urma lăsată,

Întipărită adânc în zăpadă.

Fără să știe că el s-a pierdut

Pentru totdeauna din cer,

Rătăcind singuratic, tăcut,

Prin ploaie, ninsoare și ger.

De-atunci urmele lui îngerești

Se văd din ce în ce mai rar.

Uneori, pe unde el a trecut

Primăvara răsar ghiocei.

Primăvara mult așteptată

Într-un colț al grădinii pustii

A dat în floare un pâlc de toporași.

Bulgări mari, colțuroși se dau la o parte

Să facă loc primilor firavi pași.

Durerea se evaporă încet din ochii

Și din sufletul înnegrit de tristețe,

Când mă aplec și adulmec uimit

Gingaș parfum, sălbatică frumusețe.

Grădina se umple de har și lumină.

Sălciile pe mal când se pleacă

Sărută întruna oglindit în apă

Chipul de aur al lumii răsărind întreagă.

Un val înspumat duce până departe

Solia unui clopot ce sună mereu

Vestind tuturor că, iată, în sfârșit,

Primăvara mult așteptată a venit!

Vântul primăverii

Corabie aplecată-ntr-o parte,

Orașul eșuează-n amurg.

Vântul primăverii umflă

Pânzele copacilor din burg.

Ferestre luminate intens

Dau spre cerul negru și greu

Din când în când trece printre nori

Umbra de aur a unui zeu.

Cată spre lumea-nchisă în sine

Cu zăvoare de gânduri la porți.

De-ar fi să trezească, să-nvie

Pe cei îngropați în tăcere și morți!

De-ar fi să-i ridice odată cu pomii

Ce izbucnesc șampanie-n dimineață.

Înmiresmând văzduhul, cetatea

Cu chiot de lumină și viață.

Lumini se-aprind

Privighetoarea are voie de-acum

Să intre în mănăstire și să cânte.

Paznicul, în această privință,

A primit porunci înalte și sfinte.

Lumini se-aprind rând pe rând

Pe ramuri să-ntâmpine Viața,

Care a izbucnit vijelios din mormânt

Ca un soare biruitor dimineața.

Iarba înalță fruntea de sub pietre.

Dau în muguri sălcii pletoase.

Miroase a pământ reavăn răsturnat

Și-a toporași în floare miroase.

Izvorul deapănă lin și împarte

Firul de apă subțire, domol.

Stoluri de pelerini vin de departe

Să se încredințeze că mormântul e gol.

Smerită, gingașă, supusă

Dimineața sărută pe frunte

Magnolia gata să înflorească.

Arhanghelul se pregătește s-aducă

Din ceruri, vestea cea bună, Mariei.

Poruncă tainică i s-a dat numai lui,

Între îngeri mai mare.

Pământul de veacuri aștepta în umbră

Vestea cea de sus, mântuitoare.

Smerită, gingașă, supusă,

Maria îl primește uimită.

Lumina de pe chipul îngeresc

Și glasul și floarea înflorită

Adusă din cer ca pe un dar promis,

Abia pot să încapă privirii.

Dar cum poate în inimă să-ncapă

Cel Sfânt, de ceruri necuprins?

