Acţiune de donare de sânge în Protopopiatul Urziceni

Data: 18 Iunie 2026

Pentru a veni în sprijinul semenilor aflați în suferință, marți, 16 iunie, în Protopopiatul Urziceni din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, judeţul Ialomiţa, a continuat campania umanitară de donare de sânge. Biroul de Asistență Socială a organizat o nouă acțiune în cadrul Campaniei naționale „Donează sânge, salvează o viață!”, susținută de Patriarhia Română. Prin acțiunea aceasta, Protopopiatul Urziceni a marcat Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, care este celebrată la data de 14 iunie a fiecărui an.

„Prin amabilitatea doamnei Raluca Mihaela Cruceat, director al Centrului de Transfuzii Sanguine Ialomița, o echipă medicală s‑a deplasat la sediul Protopopiatului Urziceni pentru realizarea acestei acțiuni. Protopopiatul a făcut cunoscută acțiunea la nivelul municipiului Urziceni, dar și în cele 68 de parohii arondate cu scopul de a-i implica pe cei interesați în acest demers și de a forma o deprindere frumoasă de a ajuta semenii aflați în suferință. La demersul umanitar au luat parte numeroase persoane din municipiul Urziceni, dar și din parohiile arondate. În cadrul acțiunii au donat sânge 46 de persoane”, ne‑a transmis Adriana Mariana Toma, asistent social la Protopopiatul Urziceni.