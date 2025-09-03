Acţiune socială la început de an şcolar în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Urmând o mai veche tradiţie, Arhiepiscopia Dunării de Jos organizează la început de an şcolar campania social‑filantropică „Hristos în şcoală”, ai cărei beneficiari sunt copiii care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse sau aflate în diferite situaţii de risc social sau medical, din cuprinsul eparhiei.

Prin acest program social‑filantropic derulat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, sunt sprjiniţi anul acesta 3.300 de copii, valoarea totală a ajutoarelor ridicându‑se la suma de 330.000 de lei, costurile fiind suportate de Centrul eparhial, cele opt protopopiate şi parohiile eparhiei. Concret, în această perioadă premergătoare începerii noului an şcolar au fost achiziţionate 3.300 de ghiozdane complet echipate cu rechizite şcolare (caiete, penare, stilouri, pixuri, creioane, carioci şi rigle) şi predate zilele acestea protoieriilor şi parohiilor spre a fi oferite copiilor din cele două judeţe ale eparhiei, Galaţi şi Brăila.

O primă acţiune în cadrul campaniei din acest an a fost organizată marţi, 2 septembrie, de Protoieria Galaţi, care a transmis parohiilor din subordine 543 de ghiozdane pentru a fi dăruite elevilor aflaţi în evidenţele acestora.

Ajutorul acordat de Arhiepiscopia Dunării de Jos în fiecare an elevilor este de un real folos pentru familiile cu mai mulţi copii şi cu situaţii materiale precare, întrucât ei reuşesc astfel să se încadreze în normalul vieţii având cele necesare pentru un nou şi bun început de an şcolar.