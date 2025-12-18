Activitate filantropică la Centrul de zi pentru copii „Sfânta Sofia”

În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, elevi de la Colegiul Național „Spiru Haret” și Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Capitală, dimpreună cu profesorii lor, au organizat, pe data de 16 decembrie, o acțiune caritabilă destinată copiilor de la Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Elevii liceeni, sub îndrumarea profesorilor Liana Hera, Steliana Șerban, Mariana Moga, Mitrache Adrian, Cristiana Achim și Cătălin Răileanu, s‑au mobilizat și au oferit beneficiarilor centrului mai multe daruri, reușind prin aceasta să mângâie sufletele copiilor de acolo.

Copiii de la Centrul „Sfânta Muceniță Sofia” le‑au răspuns celor prezenți printr‑un moment artistic în care au cântat mai multe colinde specifice perioadei în care ne aflăm, cât și vestitele urări de Anul Nou, Plugușorul și Sorcova.

La finalul acestui moment artistic, copiilor le‑au fost împărțite darurile pregătite, iar elevii de liceu au făcut cunoștință cu cei pe care i‑au ajutat. Activitatea s‑a încheiat prin decernarea unor diplome de recunoștință elevilor de la cele patru clase participante la activitatea caritabilă și a fost realizată o poză de grup.

Dincolo de obiectivele academice specifice anului terminal, e foarte important că elevii claselor a XII‑a au găsit timp și pentru semenii lor, ne‑a evidențiat doamna Liana Hera, profesoară de limba română la Colegiul Național „Spiru Haret” din București: „Generozitatea nu cunoaște vârstă. Ea crește din sufletele noastre și luminează drumurile celor din jur. Prin gesturi simple, dar încărcate de emoție și iubire, elevii claselor a XII‑a C, a XII‑a D și a XII‑a E de la Colegiul Național «Spiru Haret» au adus bucurie copiilor de la Centrul de zi «Sfânta Muceniță Sofia», făcând ca inimile tuturor să vibreze de fericire și speranță. Deși sunt elevi în anul terminal al ciclului liceal, aceștia și‑au manifestat dorința de a face bine semenilor, arătând că generozitatea și empatia nu țin cont de vârstă sau de agitația examenelor. Darurile au devenit punți între suflete și generații. Cu gesturi mici, dar care au un impact mare, elevii au înțeles că adevărata valoare a educației constă în a ști cum să fie alături de cei aflați în situații de viață dificile. Implicarea în comunitate și atenția acordată nevoilor membrilor săi nu dezvoltă doar abilități sociale, ci formează caractere puternice, capabile să aducă schimbări pozitive în societate”.

Importanța faptelor de milostenie pentru cei aflați în nevoi a fost punctată și de Cătălin Flavian Răileanu, profesor de religie la Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” din Capitală: „Această activitate a fost gândită cu un scop dublu: cel dintâi este de a completa ora de religie, în care iubirea milostivă predată ca teorie este transpusă în fapte, procesul educativ religios fiind astfel complet; iar cel de‑al doilea scop al activității s‑a concentrat pe redescoperirea adevăratului spirit al sărbătorii Nașterii Domnului, adică bucuria de a dărui și de a primi, de a ajuta și de a mângâia suferința semenilor noștri urmându‑I Mântuitorului Hristos, Care, prin Nașterea Sa, mântuiește și mângâie întreaga lume”.