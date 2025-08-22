Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie „Ajută și tu un școlar!” în Episcopia Slatinei și Romanaților

„Ajută și tu un școlar!” în Episcopia Slatinei și Romanaților

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 22 August 2025

În perioada 20 august - 20 septembrie 2025, Sectorul social‑filantropic al Episcopiei Slatinei și Romanaților împreună cu Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români - Filiala Olt organizează în fiecare parohie și mănăstire din județul Olt colecta de rechizite „Ajută și tu un școlar!”, aflată la cea de a 10‑a ediție. Rechizitele colectate vor fi dăruite elevilor nevoiași, ca măsură pentru prevenirea abandonului școlar.

Persoanele dornice să se implice în această acțiune vor putea dona rechizite (caiete, pixuri, creioane, carioci, acuarele, ghiozdane, manuale şcolare etc.) la fiecare biserică și mănăstire din județul Olt, sau la Centrul social al Episcopiei Slatinei și Romanaților, situat în orașul vechi, pe strada Grădiniței nr. 1. Persoană de contact este pr. Constantin Aldea, consilier social, tel.: 0733.504.019.

 

Citeşte mai multe despre:   prevenirea abandonului şcolar  -   rechizite  -   filantropie  -   colectă  -   Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie