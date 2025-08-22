„Ajută și tu un școlar!” în Episcopia Slatinei și Romanaților

În perioada 20 august - 20 septembrie 2025, Sectorul social‑filantropic al Episcopiei Slatinei și Romanaților împreună cu Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români - Filiala Olt organizează în fiecare parohie și mănăstire din județul Olt colecta de rechizite „Ajută și tu un școlar!”, aflată la cea de a 10‑a ediție. Rechizitele colectate vor fi dăruite elevilor nevoiași, ca măsură pentru prevenirea abandonului școlar.

Persoanele dornice să se implice în această acțiune vor putea dona rechizite (caiete, pixuri, creioane, carioci, acuarele, ghiozdane, manuale şcolare etc.) la fiecare biserică și mănăstire din județul Olt, sau la Centrul social al Episcopiei Slatinei și Romanaților, situat în orașul vechi, pe strada Grădiniței nr. 1. Persoană de contact este pr. Constantin Aldea, consilier social, tel.: 0733.504.019.