Ajutor pentru familii cu posibilități materiale reduse

Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Departamentul de tineret și Biroul de cateheză - Structura de tineret pentru județul Mureș și Protopopiatul Târgu Mureș, în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - filiala Târgu Mureș, coordonate de pr. protopop Răzvan Șulea, a încercat să aducă un strop de bucurie pe chipurile copiilor și tinerilor care provin din familii defavorizate, dar și ale vârstnicilor singuri, împovărați de dificultățile vârstei și de afecțiunile cu care se confruntă. Prin implicarea preoților parohi, peste 150 de pachete cu alimente, dulciuri, jucării, articole vestimentare și de încălțăminte au fost distribuite marți, 16 decembrie, în Parohia Șincai, păstorită de pr. Sebastian Gabor, în Parohia Crăiești, păstorită de pr. Răzvan Nașc, şi în Parohia Râciu, al cărei păstor sufletesc este pr. Daniel Soțan.