Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Ajutor pentru familii cu posibilități materiale reduse

Ajutor pentru familii cu posibilități materiale reduse

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Un articol de: Pr. Silviu Jimborean - 18 Decembrie 2025

Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Departamentul de tineret și Biroul de cateheză - Structura de tineret pentru județul Mureș și Protopopiatul Târgu Mureș, în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - filiala Târgu Mureș, coordonate de pr. protopop Răzvan Șulea, a încercat să aducă un strop de bucurie pe chipurile copiilor și tinerilor care provin din familii defavorizate, dar și ale vârstnicilor singuri, împovărați de dificultățile vârstei și de afecțiunile cu care se confruntă. Prin implicarea preoților parohi, peste 150 de pachete cu alimente, dulciuri, jucării, articole vestimentare și de încălțăminte au fost distribuite marți, 16 decembrie, în Parohia Șincai, păstorită de pr. Sebastian Gabor, în Parohia Crăiești, păstorită de pr. Răzvan Nașc, şi în Parohia Râciu, al cărei păstor sufletesc este pr. Daniel Soțan.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Moș Crăciun la copiii din spitale Filantropie
    Moș Crăciun la copiii din spitale

    Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Iași a desfășurat, în perioada 13 noiembrie - 10 decembrie 2025, campania caritabilă „Moș Crăciun la copiii din spitale”, având ca

    18 Dec, 2025
  • Daruri în Protopopiatul Urziceni Filantropie
    Daruri în Protopopiatul Urziceni

    Protopopiatul Urziceni, județul Ialomița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte, a acordat marți, 16 decembrie, cazurilor sociale asistate, pachete cu alimente și calendare creștin-ortodoxe, în cadrul programului social „Alături de oameni... pentru oameni”, din Fondul Filantropia și din fonduri proprii.

    17 Dec, 2025
TOP 6 Filantropie