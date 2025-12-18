Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Ajutor pentru persoane nevoiașe din județul Arad

Ajutor pentru persoane nevoiașe din județul Arad

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 18 Decembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Sectorul social-filantropic al acestei eparhii a oferit 130 de pachete cu produse neperisabile persoanelor singure și familiilor aflate în dificultate, conform arhiepiscopiaaradului.ro.

„Am întâlnit oameni care trăiesc în condiții grele, în case fragile, unde lipsurile sunt multe, iar speranța este adesea încercată. Prin aceste pachete, am dorit să aducem nu doar un sprijin material, ci mai ales un semn că nu sunt singuri, că Biserica îi vede, îi ascultă și îi poartă în grijă. De fiecare dată când intrăm în astfel de case, înțelegem mai clar cât de necesară este prezența noastră lângă cei aflați în suferință. Sunt oameni care nu cer, dar care au nevoie de un gest concret, de o vorbă bună și de certitudinea că cineva se gândește la ei. Aceste pachete sunt, înainte de toate, o mărturie a iubirii creștine puse în faptă”, a declarat pr. Bogdan Noghiu, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Aradului.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie