Ajutor pentru persoane nevoiașe din județul Arad

Data: 18 Decembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Sectorul social-filantropic al acestei eparhii a oferit 130 de pachete cu produse neperisabile persoanelor singure și familiilor aflate în dificultate, conform arhiepiscopiaaradului.ro.

„Am întâlnit oameni care trăiesc în condiții grele, în case fragile, unde lipsurile sunt multe, iar speranța este adesea încercată. Prin aceste pachete, am dorit să aducem nu doar un sprijin material, ci mai ales un semn că nu sunt singuri, că Biserica îi vede, îi ascultă și îi poartă în grijă. De fiecare dată când intrăm în astfel de case, înțelegem mai clar cât de necesară este prezența noastră lângă cei aflați în suferință. Sunt oameni care nu cer, dar care au nevoie de un gest concret, de o vorbă bună și de certitudinea că cineva se gândește la ei. Aceste pachete sunt, înainte de toate, o mărturie a iubirii creștine puse în faptă”, a declarat pr. Bogdan Noghiu, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic al Arhiepiscopiei Aradului.