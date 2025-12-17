Bucurii pentru copiii de la un centru de zi din sectorul 4

Protoieria Sector 4 Capitală a desfășurat marți, 16 decembrie, în cadrul unei colaborări de tradiție, o acțiune social‑filantropică dedicată copiilor de la Centrul de zi „Eu și prietenii mei” aflat în subordinea DGASPC Sector 4. Părintele protopop Ionuț Bărbulescu, împreună cu asistentul social al protoieriei, Cristina Untaru, și cu alți membri ai cancelariei protoieriei, i‑au vizitat pe cei 70 de copii beneficiari ai serviciilor centrului, oferindu‑le daruri ce au constat în jocuri și dulciuri pregătite cu grijă cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului.

Evenimentul s‑a desfășurat într‑un cadru cald și primitor, în bisericuța de lemn a centrului de zi, pusă la dispoziție cu generozitate de părintele Costin Neagu, gazda întâlnirii. Copiii au întâmpinat delegația protoieriei cu colinde, aducând emoție și bucurie tuturor celor prezenți și creând o atmosferă autentică de sărbătoare. Acțiunea a reprezentat nu doar un gest material, ci și o mărturie a grijii și atenției pe care Biserica le acordă copiilor aflați în situații vulnerabile. Prin inițiative de acest fel, Protoieria Sector 4 Capitală continuă să fie un sprijin constant pentru comunitate, oferind nu doar daruri, ci și timp, prezență și încurajare, mai ales în preajma marilor sărbători creștine.