Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a ajuns în Parohia Drăgăneasa

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat miercuri, 24 septembrie, o nouă acțiune socială în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. Peste 50 de vârstnici din medii defavorizate au primit produse de igienă personală, pături și perne, pentru a trece mai ușor peste sezonul rece.

Acțiunea filantropică a adus un strop de bucurie în sufletele vârstnicilor din Parohia Drăgăneasa, județul Prahova. Pentru cei mai mulți dintre ei, acest ajutor a însemnat nu doar sprijin material, ci mai ales o rază de speranță. Acțiunea de miercuri face parte dintr-un program mai amplu de sprijinire a celor vulnerabili.

„Astăzi, în urma unei analize de nevoie, în Parohia Drăgăneasa din Protopopiatul Câmpina, Arhiepiscopia Bucureștilor, ajutăm 52 de vârstnici vulnerabili cu un chit de prim-ajutor care constă într-o lenjerie de pat, o pilotă, o pernă, o pătură, precum și produse de igienă sanitară. Dat fiind că se apropie Ziua internațională a vârstnicului, pe 1 octombrie, vom derula și alte activități de ajutorare a vârstnicilor vulnerabili în cadrul acestei campanii. Săptămâna viitoare vom desfășura astfel de activități în șase eparhii, atât în mediul rural, cât și în cel urban. În momentul de față, avem peste 2.700 de beneficiari ai acestei campanii și continuăm să lucrăm. În perioada sezonului rece vom oferi persoanelor vârstnice vulnerabile lemne sau suport financiar pentru a plăti gazul sau electricitatea”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal și președintele Federației Filantropia.

La rândul său, părintele paroh George-Laurențiu Cismaru a adăugat: „Persoanele de la noi din sat duc lipsa unei familii. Au primit aceste daruri cu multă bucurie, mai ales pentru că, pe lângă faptul că sunt bolnavi, sunt și singuri. Durerea lor este mare, dar simplitatea și sinceritatea lor arată adevărata față a creștinului. Aceste daruri le vor fi cu siguranță de ajutor pentru că au posibilități financiare reduse, pensii foarte mici, iar multe dintre persoane sunt văduve”.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a Federației Filantropia poate fi susținută prin SMS la numărul 8864 cu textul „Dăruiește” sau prin donații în contul bancar RO14 BTRL RONC RT00 M037 5508 al federației.