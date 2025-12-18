Colaborare social‑filantropică între Parohia Măgurele și Spitalul Bălăceanca

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 18 Decembrie 2025

În spiritul iubirii creștine și al solidarității față de aproapele aflat în suferință, Parohia Măgurele, județul Ilfov, a desfășurat, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, o acțiune social‑filantropică în colaborare cu Spitalul de psihiatrie Bălăceanca din același județ. Inițiativa a avut ca scop aducerea unui strop de bucurie și mângâiere sufletească pacienților internați, prin oferirea a 130 de pachete de Crăciun, pregătite cu multă grijă și dragoste. Pachetele au conținut articole de îmbrăcăminte, produse de igienă corporală, dulciuri, precum și cărți de rugăciuni, menite să aducă nu doar sprijin material, ci și întărire spirituală.

Acțiunea a fost posibilă datorită implicării preotului Minel Ștefănescu, coordonator al activităților social‑filantropice de la Parohia Măgurele, a credincioșilor parohiei și a tuturor binefăcătorilor care au răspuns chemării de a fi aproape de cei aflați în nevoie. Reprezentanții Spitalului Bălăceanca și preotul capelan Daniel Ilinca au primit cu recunoștință aceste daruri, subliniind importanța sprijinului moral și material oferit pacienților, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Acțiunile social‑filantropice continuă pentru copiii persoanelor private de libertate ale Penitenciarului‑spital Jilava.

 

