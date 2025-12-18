Colaborare social‑filantropică între Parohia Măgurele și Spitalul Bălăceanca

Data: 18 Decembrie 2025

În spiritul iubirii creștine și al solidarității față de aproapele aflat în suferință, Parohia Măgurele, județul Ilfov, a desfășurat, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, o acțiune social‑filantropică în colaborare cu Spitalul de psihiatrie Bălăceanca din același județ. Inițiativa a avut ca scop aducerea unui strop de bucurie și mângâiere sufletească pacienților internați, prin oferirea a 130 de pachete de Crăciun, pregătite cu multă grijă și dragoste. Pachetele au conținut articole de îmbrăcăminte, produse de igienă corporală, dulciuri, precum și cărți de rugăciuni, menite să aducă nu doar sprijin material, ci și întărire spirituală.

Acțiunea a fost posibilă datorită implicării preotului Minel Ștefănescu, coordonator al activităților social‑filantropice de la Parohia Măgurele, a credincioșilor parohiei și a tuturor binefăcătorilor care au răspuns chemării de a fi aproape de cei aflați în nevoie. Reprezentanții Spitalului Bălăceanca și preotul capelan Daniel Ilinca au primit cu recunoștință aceste daruri, subliniind importanța sprijinului moral și material oferit pacienților, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

Acțiunile social‑filantropice continuă pentru copiii persoanelor private de libertate ale Penitenciarului‑spital Jilava.