Colinde și daruri pentru pacienții Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

Persoanele îngrijite la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București au primit luni, 15 decembrie, vizita tinerilor voluntari ai Grupului „Tinerii în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care au vestit Nașterea Domnului prin colinde și gesturi de solidaritate creștină, conform TRINITAS TV.

Voluntarii au colindat în cele 17 pavilioane ale spitalului, aducând pacienților și personalului medical momente de bucurie și alinare sufletească. O atenție deosebită a fost acordată copiilor și tinerilor internați în secțiile de neurologie pediatrică și psihiatrie pediatrică, care au primit și mici daruri oferite prin grija unor enoriași apropiați de biserica spitalului.

Părintele Florin‑Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române și slujitor la biserica spitalului, a arătat că această inițiativă are rolul de a aduce speranță și mângâiere celor aflați în suferință: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am avut bucuria prezenței tinerilor voluntari ai Grupului «Tinerii în acțiune» al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Împreună cu acești tineri am mers în cele 17 pavilioane ale Spitalului Clinic de Psihiatrie pentru a le aduce un zâmbet și o alinare sufletească celor care se află în suferință în spitalul nostru. Am mers cu acești tineri la colindat pentru a le aduce vestea cea bună a Nașterii Domnului Hristos în aceste zile premergătoare marelui praznic. Alături de noi a fost în permanență și Corina Gagiu, director de îngrijiri al spitalului, vizitându‑i pe copiii internați aici cu diferite patologii, atât în secțiile de neurologie pediatrică, cât și în cele de psihiatrie pediatrică. Prin dragostea unor enoriași apropiați de biserica noastră am oferit acestor copii și tineri mici cadouri, care să le aducă un zâmbet în această perioadă. De asemenea, avem și alte evenimente minunate. Miercuri a avut loc un concert de colinde pentru copiii de la psihiatrie pediatrică, iar la ora 15:00, un concert de colinde susținut de Corul «Cantus Domini» în biserica spitalului, dedicat angajaților spitalului. Joi, 18 decembrie, avem bucuria hramului de iarnă al bisericii noastre, prăznuirea Sfântului Daniil Sihastrul. Programul liturgic cuprinde slujba Utreniei de la ora 8:00, urmată de Sfânta Liturghie de la ora 9:30”.

De asemenea, Corina Gagiu, director de îngrijiri al spitalului, a subliniat importanța acestor momente pentru pacienți: „Colindele sunt un adevărat pansament pentru sufletul pacienților noștri. Reacțiile lor au fost emoționante, cu lacrimi de bucurie și dorința de a cânta împreună cu colindătorii”.

Voluntarii Arhiepiscopiei Bucureștilor vor continua în această perioadă să colinde și în alte spitale și instituții, alături de asociații studențești creștine, pentru a vesti Nașterea Domnului și a aduce sprijin sufletesc celor aflați în suferință.