Copiii au sărbătorit Ziua Curajului la Parohia „Sfântul Elefterie” din București

Cu prilejul Zilei Naționale a Curajului, 5 iulie, Parohia „Sfântul Elefterie” din București, Paraclis Patriarhal, a organizat evenimentul „Inimi curajoase”, dedicat copiilor și familiilor din comunitate. Activitatea s‑a desfășurat în curtea bisericii, sub îndrumarea părintelui paroh Valer Ulican, cu sprijinul voluntarilor parohiei.

Programul a cuprins ateliere creative, jocuri și activități interactive prin care cei mici au fost încurajați să descopere sensul autentic al curajului, înțeles ca puterea de a face binele, de a spune adevărul, de a‑i ajuta pe cei aflați în nevoie și de a rămâne statornici în credință. Un moment aparte al întâlnirii l‑a constituit realizarea „Copacului curajos”, împodobit cu inimioare pe care copiii și‑au scris numele și câte o faptă bună sau un gest de curaj pe care și‑au propus să îl împlinească. Activitatea a evidențiat, într‑o manieră accesibilă celor mici, faptul că adevărata tărie sufletească izvorăște din credință și se exprimă prin iubire, responsabilitate și fapte bune.

În cuvântul adresat participanților, părintele paroh Valer Ulican a subliniat importanța educației copiilor în spiritul valorilor creștine. „Biserica are datoria de a le oferi repere sănătoase pentru viață și de a cultiva apropierea de Hristos, iubirea față de aproapele și responsabilitatea. Adevăratul curaj se întemeiază pe credință și se manifestă prin bunătate, sinceritate și disponibilitatea de a‑i sprijini pe ceilalți. Într‑o lume în care cei mici sunt puși adesea în fața multor provocări și modele contradictorii, este esențial să le oferim exemple vii de iubire, jertfelnicie și statornicie în bine. Curajul nu înseamnă să fii mai puternic decât ceilalți, ci să ai puterea de a rămâne credincios lui Dumnezeu, de a spune adevărul chiar și atunci când este greu și de a nu răspunde răului cu rău. Copiii au nevoie să simtă că Biserica este casa lor, un loc în care sunt primiți cu dragoste, ascultați și îndrumați. Atunci când familia și Biserica lucrează împreună, se pun temeliile unei generații care va prețui credința, respectul și responsabilitatea față de semeni. Fiecare faptă bună, oricât de mică ar părea, este o mărturisire a iubirii lui Dumnezeu în lume și un pas spre formarea unui caracter frumos. De aceea, astfel de întâlniri nu sunt doar momente de bucurie, ci adevărate prilejuri de creștere duhovnicească și de întărire a comuniunii dintre copii, părinți și Biserică”, a explicat părintele paroh.

Reușita evenimentului s‑a datorat implicării voluntarilor Parohiei „Sfântul Elefterie”, care au pregătit cu dăruire fiecare activitate, oferindu‑le copiilor un prilej de bucurie, comuniune și formare sufletească. La încheiere, organizatorii au mulțumit copiilor, părinților și voluntarilor pentru participare și i‑au invitat să ia parte și la viitoarele activități desfășurate în cadrul parohiei.