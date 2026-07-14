La Cantina Socială „Sfânta Muceniță Filofteia” a Asociației „Diaconia”, filiala sector 4, a avut loc întâlnirea lunară din cadrul proiectului „Bătrânețe cu suflet de copil”, un proiect care își propune să ofere beneficiarilor nu doar sprijin material, ci și informații utile, oportunități de socializare și momente de bucurie.
Sprijin pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Târgoviște
În cadrul programului eparhial de susținere a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, luni, 13 iulie 2026, capela „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” a primit un aparat de aer condiționat destinat Secției de Psihiatrie Cronici a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Inițiativa filantropică a fost realizată cu implicarea mai multor parohii din Protoieria Târgoviște Nord: Dragodănești, Râncaciov, „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil”, „Sfântul Ioan Gură de Aur” și „Sfinţii Împărați Constantin și Elena”.
Preoții slujitori, împreună cu tineri din comitetele parohiale, au oferit acest sprijin, exprimând prin prezența lor solidaritate, responsabilitate comunitară și dorința de a sprijini instituțiile care îngrijesc persoane vulnerabile. Acest ajutor contribuie la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru persoanele aflate în suferință, evidențiind preocuparea constantă a Arhiepiscopiei Târgoviștei de a sprijini comunitatea locală, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.