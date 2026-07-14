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Ziarul Lumina Filantropie Sprijin pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

Sprijin pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

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Data: 14 Iulie 2026

În cadrul programului eparhial de susținere a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, luni, 13 iulie 2026, capela „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” a primit un aparat de aer condiționat destinat Secției de Psihiatrie Cronici a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Inițiativa filantropică a fost realizată cu implicarea mai multor parohii din Protoieria Târgoviște Nord: Dragodănești, Râncaciov, „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil”, „Sfântul Ioan Gură de Aur” și „Sfinţii Împărați Constantin și Elena”.

Preoții slujitori, împreună cu tineri din comitetele parohiale, au oferit acest sprijin, exprimând prin prezența lor solidaritate, responsabilitate comunitară și dorința de a sprijini instituțiile care îngrijesc persoane vulnerabile. Acest ajutor contribuie la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru persoanele aflate în suferință, evidențiind preocuparea constantă a Arhiepiscopiei Târgoviștei de a sprijini comunitatea locală, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

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