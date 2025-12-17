Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Daruri în Protopopiatul Urziceni

Daruri în Protopopiatul Urziceni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 17 Decembrie 2025

Protopopiatul Urziceni, județul Ialomița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte, a acordat marți, 16 decembrie, cazurilor sociale asistate, pachete cu alimente și calendare creștin‑ortodoxe, în cadrul programului social „Alături de oameni... pentru oameni”, din Fondul Filantropia și din fonduri proprii.

„Și de această dată, SC Genid Prest SRL din Urziceni (Cuptorul de Aur) a fost alături de noi în demersul de a‑i spijini pe cei cu posibilități materiale reduse și a donat cozonaci proaspeți pentru realizarea pachetelor. Sunt mai mulți ani de când această firmă ne sprijină, atât de Paște, cât și de Crăciun. La bucuria adusă beneficiarilor au contribuit și elevii de la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni, care în cadrul Proiectului de voluntariat «Din inimă pentru inimi», coordonat de prof. Georgeta Băducu și directoarea Gabriela Simona Bratosin, au organizat o colectă și au oferit din partea liceului câte un pachet cu alimente către fiecare familie asistată în cadrul serviciului social acreditat al protopopiatului”, ne‑a tramsmis Adriana Mariana Toma, asistent social la Protopopiatul Urziceni.

 

Citeşte mai multe despre:   Protopopiatul Urziceni  -   daruri  -   filantropie
