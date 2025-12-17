Daruri în Protopopiatul Urziceni

Data: 17 Decembrie 2025

Protopopiatul Urziceni, județul Ialomița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte, a acordat marți, 16 decembrie, cazurilor sociale asistate, pachete cu alimente și calendare creștin‑ortodoxe, în cadrul programului social „Alături de oameni... pentru oameni”, din Fondul Filantropia și din fonduri proprii.

„Și de această dată, SC Genid Prest SRL din Urziceni (Cuptorul de Aur) a fost alături de noi în demersul de a‑i spijini pe cei cu posibilități materiale reduse și a donat cozonaci proaspeți pentru realizarea pachetelor. Sunt mai mulți ani de când această firmă ne sprijină, atât de Paște, cât și de Crăciun. La bucuria adusă beneficiarilor au contribuit și elevii de la Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» din Urziceni, care în cadrul Proiectului de voluntariat «Din inimă pentru inimi», coordonat de prof. Georgeta Băducu și directoarea Gabriela Simona Bratosin, au organizat o colectă și au oferit din partea liceului câte un pachet cu alimente către fiecare familie asistată în cadrul serviciului social acreditat al protopopiatului”, ne‑a tramsmis Adriana Mariana Toma, asistent social la Protopopiatul Urziceni.