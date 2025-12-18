Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Filantropie Moș Crăciun la copiii din spitale

Moș Crăciun la copiii din spitale

Data: 18 Decembrie 2025

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) - filiala Iași a desfășurat, în perioada 13 noiembrie - 10 decembrie 2025, campania caritabilă „Moș Crăciun la copiii din spitale”, având ca obiectiv achiziționarea a 500 de ursuleți de pluș, destinați copiilor internați în unități medicale din municipiul Iași.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul donatorilor, precum și al Asociației „Salvează o inimă”, reprezentată de Vlad Plăcintă, și al Asociației „Sfânta Anastasia Romana” din Târgu Ocna.

În data de 16 decembrie 2025, voluntarii ASCOR, alături de Moș Crăciun, au vizitat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Prin colinde și daruri, aceștia au adus un strop de bucurie micilor pacienți, fiecare copil primind câte un ursuleț de pluș.

Prezența voluntarilor și atmosfera de sărbătoare au contribuit la crearea unui moment de alinare atât pentru copii și aparținători, cât și pentru personalul medical. Reprezentanții spitalului au apreciat inițiativa, subliniind importanța acestor gesturi de solidaritate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Campania „Moș Crăciun la copiii din spitale” se înscrie în seria acțiunilor caritabile derulate anual de ASCOR Iași, având ca scop sprijinirea copiilor aflați în situații vulnerabile și promovarea valorilor creștine ale dăruirii și responsabilității față de aproapele.

 

ASCOR  -   filantropie
