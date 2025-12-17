Sprijin înainte de Crăciun pentru adulți și copii din Târgoviște

Data: 17 Decembrie 2025

Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a oferit luni, 15 decembrie, daruri pentru 250 de beneficiari ai unor instituții sociale din Târgoviște, ne‑a transmis Biroul de presă al Eparhiei Târgoviștei. Acestea au fost înmânate de către pr. Cristian Oancea, consilier eparhial. Pachetele, constând din dulciuri și articole de îmbrăcăminte, au fost oferite beneficiarilor următoarelor așezăminte din municipiul Târgoviște care sunt sprijinite periodic de Arhiepiscopia Târgoviștei: Centrul de zi pentru copii cu autism și Sindrom Down „Sfânta Maria”; Centrul de zi pentru copii cu dizabilități și Centrul de zi „Arlechino” ale Centrului integrat pentru copii; Serviciul de zi „Șanse pentru toți” din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște; Căminul pentru îngrijirea persoanelor vârstnice de la Parohia Eroilor, precum și Apartamentul social protejat „Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Centrului Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei. Acțiunea s‑a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.