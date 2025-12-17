Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Sprijin înainte de Crăciun pentru adulți și copii din Târgoviște

Sprijin înainte de Crăciun pentru adulți și copii din Târgoviște

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Filantropie
Data: 17 Decembrie 2025

Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a oferit luni, 15 decembrie, daruri pentru 250 de beneficiari ai unor instituții sociale din Târgoviște, ne‑a transmis Biroul de presă al Eparhiei Târgoviștei. Acestea au fost înmânate de către pr. Cristian Oancea, consilier eparhial. Pachetele, constând din dulciuri și articole de îmbrăcăminte, au fost oferite beneficiarilor următoarelor așezăminte din municipiul Târgoviște care sunt sprijinite periodic de Arhiepiscopia Târgoviștei: Centrul de zi pentru copii cu autism și Sindrom Down „Sfânta Maria”; Centrul de zi pentru copii cu dizabilități și Centrul de zi „Arlechino” ale Centrului integrat pentru copii; Serviciul de zi „Șanse pentru toți” din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște; Căminul pentru îngrijirea persoanelor vârstnice de la Parohia Eroilor, precum și Apartamentul social protejat „Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Centrului Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei. Acțiunea s‑a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
TOP 6 Filantropie