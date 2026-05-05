Sprijin pentru familiile afectate de incendiul din județul Vrancea

Data: 05 Mai 2026

La apelul făcut de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei pentru ajutorarea semenilor încercați din județul Vrancea, în urma incendiului devastator din data de 26 aprilie 2026, care a distrus în totalitate 31 de case și gospodării din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunăprii de Jos, a aprobat, în regim de urgenţă, acordarea unui sprijin financiar de 250.000 de lei.

Suma respectivă a fost virată în contul special deschis de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, în vederea ajutorării celor care au suferit din cauza incendiului. Fapta cea bună a continuat și luni, 4 mai, în ajunul hramului dedicat celui de‑al doilea ocrotitor al Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” și „Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou” din municipiul Galați. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, slujitorii, împreună cu membrii Consiliului și Comitetului parohial, sprijiniți de inimoșii credincioși, au dorit să întâmpine această mare sărbătoare printr‑o faptă de dragoste creștină și de milostenie.

Caravana umanitară organizată special de parohia gălățeană a oferit oamenilor greu încercați obiecte de strictă necesitate, precum: perne, pilote, pături, seturi de cearșafuri și lenjerii de pat, dar și apă îmbuteliată și alimente neperisabile în valoare totală de 16.000 de lei. „Prin această acțiune s‑a adus mângâiere pentru 12 familii și la 20 de persoane vârstnice, aflate în suferință, ca o cinstire adusă la sărbătoarea Sfântului Efrem cu inimă milostivă, amintindu‑ne că fericit este cel ce înțelege pe sărac și pe sărman (Psalmi 40, 1). Pentru dragostea, solidaritatea și bunătatea de care dau dovadă aducem mulțumiri slujitorilor sfintelor altare și tuturor credincioșilor implicați”, ne‑a transmis pr. Rareș Bucur, consilier eparhial.