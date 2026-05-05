Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Filantropie Sprijin pentru familiile afectate de incendiul din județul Vrancea

Sprijin pentru familiile afectate de incendiul din județul Vrancea

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Filantropie
Data: 05 Mai 2026

La apelul făcut de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei pentru ajutorarea semenilor încercați din județul Vrancea, în urma incendiului devastator din data de 26 aprilie 2026, care a distrus în totalitate 31 de case și gospodării din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunăprii de Jos, a aprobat, în regim de urgenţă, acordarea unui sprijin financiar de 250.000 de lei.

Suma respectivă a fost virată în contul special deschis de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, în vederea ajutorării celor care au suferit din cauza incendiului. Fapta cea bună a continuat și luni, 4 mai, în ajunul hramului dedicat celui de‑al doilea ocrotitor al Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” și „Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou” din municipiul Galați. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, slujitorii, împreună cu membrii Consiliului și Comitetului parohial, sprijiniți de inimoșii credincioși, au dorit să întâmpine această mare sărbătoare printr‑o faptă de dragoste creștină și de milostenie.

Caravana umanitară organizată special de parohia gălățeană a oferit oamenilor greu încercați obiecte de strictă necesitate, precum: perne, pilote, pături, seturi de cearșafuri și lenjerii de pat, dar și apă îmbuteliată și alimente neperisabile în valoare totală de 16.000 de lei. „Prin această acțiune s‑a adus mângâiere pentru 12 familii și la 20 de persoane vârstnice, aflate în suferință, ca o cinstire adusă la sărbătoarea Sfântului Efrem cu inimă milostivă, amintindu‑ne că fericit este cel ce înțelege pe sărac și pe sărman (Psalmi 40, 1). Pentru dragostea, solidaritatea și bunătatea de care dau dovadă aducem mulțumiri slujitorilor sfintelor altare și tuturor credincioșilor implicați”, ne‑a transmis pr. Rareș Bucur, consilier eparhial.

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Filantropie
  • Campania „Sănătate pentru sate” a revenit într-o localitate prahoveană Filantropie
    Campania „Sănătate pentru sate” a revenit într-o localitate prahoveană

    O recentă acțiune a campaniei „Sănătate pentru sate” s-a desfășurat sâmbătă, 25 aprilie, la Școala gimnazială din localitatea Fântânele, județul Prahova. Medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, oftalmologie, chirurgie, pediatrie, gastroenterologie, psihiatrie, urologie și gine­cologie au oferit consultații gratuite. 

    30 Apr, 2026
  • Colectă în Eparhia Buzăului și Vrancei pentru familiile afectate de incendiu Filantropie
    Colectă în Eparhia Buzăului și Vrancei pentru familiile afectate de incendiu

     În urma incendiului devastator din data de 26 aprilie 2026, care a distrus în totalitate 29 de locuințe din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, părintele Marian Gegea, vicar administrativ al Eparhiei Buzăului și Vrancei, însoțit de părintele Cristinel Popa, protoiereu de Panciu, și de preotul paroh al respectivei comunități creștine, s-a deplasat la fața locului, luni, 27 aprilie, pentru a evalua dimensiunea dezastrului și a identifica nevoile urgente ale oamenilor. 

    29 Apr, 2026
TOP 6 Filantropie