Adevărul pălmuit

Marcu Ascetul scrie în capetele despre legea duhovnicească: „Gura celui smerit în cugetare grăiește adevărul; iar cel ce i se împotrivește se aseamănă cu sluga aceea care a pălmuit peste obraz pe Domnul.”

Construcția acestei reflecții este în două trepte, și merită privită cu atenție fiecare dintre ele. La început avem ceva ce pare a fi o simplă judecată morală: cel smerit spune adevărul. Dar formularea „smerita cugetare” este o stare a minții, o configurație lăuntrică a felului în care gândești despre tine și despre lume. Smerita cugetare respectă adevărul, nu îl manipulează, i se supune și îl rostește cu naturalețe, pentru că nu are de ce să distorsioneze realitatea. Mândria, dimpotrivă, are nevoie permanentă de o versiune editată a lumii, în care eul să apară mai mult decât este. Minciuna și (auto)amăgirea sunt, în fond, produse secundare ale trufiei: ca să te crezi mai mult decât ești, trebuie să rescrii constant faptele. Smerenia, eliberată de această nevoie, poate privi lucrurile așa cum sunt și le poate numi fără să le fardeze. Cugetarea smerită grăiește adevărul pentru că îl poate suporta și, de aceea, nu mai are interesul de a minți.

A doua treaptă a cuvântului lui Marcu Ascetul este zguduitoare. Cine se împotrivește celui smerit - adică cine refuză adevărul spus de cugetarea smerită - se aseamănă slugii care L-a pălmuit pe Hristos. Episodul se află în Evanghelia după Ioan: în timpul procesului din curtea arhiereului, când Mântuitorul răspunde cu demnitate, o slugă Îl pălmuiește, acuzându-L că vorbește necuviincios față de mai-marele preoților. E un gest de violență instituțională, al puterii care nu suportă să fie chestionată, fie și politicos, de cel pe care se crede îndreptățită să-l judece.

Paralela e radicală. Marcu Ascetul spune, fără nici un fel de menajamente, că împotrivirea față de adevăr e la fel cu lovirea lui Hristos. Cum se justifică o asemenea echivalență? Cred că prin faptul că adevărul spus de cugetarea smerită vine, în ultimă instanță, de la Dumnezeu. Cel smerit nu are în mod necesar acces la o cunoaștere superioară, dar smerenia e exact locul unde harul își poate face lucrarea fără rezis­tența egoului.

Există în acest cuvânt și o lecție despre felul în care primim observațiile și corecțiile. Cei mai mulți dintre noi reacționăm la o observație nedorită exact ca sluga din curte. Reacționăm emoțional, îi disprețuim pe cei care ne atrag atenția, suntem deranjați de ton etc. Mândria noastră are întotdeauna un motiv pentru care adevărul primit din afară să fie respins fără să fie cu adevărat examinat.

Marcu Ascetul nu cere, în acest cuvânt, să credem orbește pe orice om care se pretinde smerit. Cere ceva mai dificil: să recunoaștem semnele cugetării smerite - lipsa nevoii de a se justifica, simplitatea expresiei, absența agresivității - și să fim atenți la reacția noastră instinctivă de respingere atunci când adevărul acela ne incomodează. Pentru că, la fel cum sluga din curtea arhiereului credea sincer că apără dreptatea și cinstea, mândria noastră ne poate convinge mereu că suntem îndreptă­țiți să respingem ceea ce, în realitate, doar ne deranjează.